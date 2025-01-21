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Депутаты попросят Михаила Мишустина разобраться с безопасностью Сарова

Комитет заксобрания Нижегородской области по экологии утвердил проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу противопожарной безопасности ядерных объектов закрытого территориального образования (ЗАТО) Саров. В обращении говорится о необходимости выделить земельный участок шириной 100 м для расчистки и создания минерализованной полосы, которая могла бы остановить огонь в случае крупных лесных пожаров. Поводом для обращения, в первую очередь, стали лесные пожары 2021 года, когда огонь подбирался к городу: в правительстве и заксобрании опасаются повторения ситуации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ситуация осложняется тем, что территория ядерного центра граничит с Мордовским заповедником, которым управляет федеральная «Объединенная дирекция Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича и национального парка ”Смольный”». Вырубка деревьев в заповеднике запрещена, и сделать минерализованную полосу невозможно, отметил председатель комитета Владислав Атмахов. Поэтому депутаты решили попросить господина Мишустина поручить Минприроды РФ внести изменения в положение о заповеднике, которые позволят принять противопожарные меры и вырубить необходимое для полосы количество деревьев.

Также земельный участок может быть передан в ведение Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ФНИИЭФ), который с администрацией Сарова мог бы самостоятельно обезопасить свои объекты, отметил Владислав Атмахов. «Какое бы решение ни приняли на федеральном уровне, стометровая зона безопасности должна быть обеспечена», — подчеркнул Владислав Атмахов.

Обращение к господину Мишустину депутаты заксобрания Нижегородской области рассмотрят на заседании 30 января.

Владимир Зубарев

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