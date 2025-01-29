Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургский суд отправил в СИЗО подозреваемого в призывах к терактам

Подозреваемого в оправдании действий террористов в «Крокус Сити Холле» и призывах к осуществлению подобных актов Эльдара Кабардаева отправили в СИЗО на срок до 21 марта. Меру злоумышленнику избрал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов, он стал фигурантом дела, возбужденного по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Следствие полагает, что три года назад Кабардаева разместил пост, в котором усмотрели призывы к осуществлению террористической деятельности.

Фигуранта задержали накануне, обвинение ему не предъявляли. Во время заседания подозреваемый и защитник просили в качестве меры пресечения избрать домашний арест, но суд вынес постановление в пользу заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Росгвардия задержала оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле» жителя Петербурга.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...