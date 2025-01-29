Петербургский суд отправил в СИЗО подозреваемого в призывах к терактам

Подозреваемого в оправдании действий террористов в «Крокус Сити Холле» и призывах к осуществлению подобных актов Эльдара Кабардаева отправили в СИЗО на срок до 21 марта. Меру злоумышленнику избрал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов, он стал фигурантом дела, возбужденного по ч.2 ст.205.2 УК РФ. Следствие полагает, что три года назад Кабардаева разместил пост, в котором усмотрели призывы к осуществлению террористической деятельности.

Фигуранта задержали накануне, обвинение ему не предъявляли. Во время заседания подозреваемый и защитник просили в качестве меры пресечения избрать домашний арест, но суд вынес постановление в пользу заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Росгвардия задержала оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле» жителя Петербурга.

Татьяна Титаева