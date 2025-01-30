«Черный ястреб» прервал полеты

Тела 18 погибших извлекли из воды после авиакатастрофы над Вашингтоном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицейского, который работает на месте крушения. Он добавил, что выживших пока не обнаружили. Поисковая операция продолжается, спасатели работают ночью в ледяной воде. Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в районе аэропорта Рейгана. Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines выполнял рейс из штата Канзас и уже заходил на посадку, когда в него врезался «Черный ястреб» Sikorsky H-60 . Лайнер развалился надвое и упал в реку Потомак. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В кабине вертолета были трое военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez / AP Фото: Julio Cortez / AP

Подробности рассказала корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур: «Камеры слежения над крупнейшим концертным центром Кеннеди зафиксировали взрыв. И хотя Федеральная авиационная администрация не сообщает сейчас о каких-либо жертвах, в настоящий момент нахождение людей, по словам экспертов, будет проблематичным, несмотря на то, что многие службы подключились к поиску пострадавших.

Самолет шел на посадку в аэропорт Рейгана, это центральная авиагавань. Сейчас рейсы там остановлены. О происшествии доложено президенту США Дональду Трампу. Он сообщил, что молится за души людей, которые находились в обоих воздушных суднах. По сообщению Пентагона, скорее всего, на борту находились еще трое военных. Что касается аэропорта Рейгана, он расположен очень близко от центра Вашингтона. Потомак — река, которая находится недалеко от Конгресса и Белого дома. Небо над Вашингтоном очень оживленное. В город обычно прилетают через два аэропорта — Рейгана и Даллес. И оба они находятся близко к американской столице».

Аэропорт Рейгана временно приостановил работу после авиакатастрофы. Как отмечают американские СМИ, рейс из Канзаса, вероятно, был последним в этот день. Ежедневно аэропорт обслуживает сотни самолетов и считается трудным для пилотов, рассказала жительница Вашингтона Полина: «Аэропорт Рональда Рейгана ежедневно обслуживает около 800 рейсов. Его главная взлетно-посадочная полоса считается одной из самых загруженных в Америке. И в 2023 году управление аэропортов Вашингтона выступало против введения дополнительных рейсов в этом аэропорту, потому что он и так работает на полную мощность.А среди пилотов, по данным СМИ, эта воздушная гавань известна как одна из самых сложных в том, что касается взлетов и посадок. Аэропорт находится рядом с рекой и также очень близко к городу, всего в 10 км от Вашингтона, то есть в 15 минутах езды до Белого дома.

Поскольку там очень много правительственных зданий, на полеты над ними действуют ограничения, что также усложняет ситуацию для экипажей».

Над Вашингтоном нередко кружат и вертолеты, в том числе борт номер один американского президента. Военный «Черный ястреб», как сообщают американские СМИ, мог выполнять тренировочный полет. И огромный риск совершать его в таких условиях, отметил военный аналитик Стив Ганьярд в эфире ABC News: «Что такое тренировочный полет? Да что угодно. Авиаторам нужно выполнять лимит ночных полетов каждый месяц, этим занимаются самые опытные пилоты.

Если же это был полет молодого вертолетчика с инструктором, то находиться ночью в такой перегруженной зоне большой стресс. Необходимо убедиться, что курсант во всем ориентируется, но все-таки инструктор отвечает за машину, нельзя позволить ситуации зайти слишком далеко. В общем, думать надо не только о том, собирается ли курсант нас всех угробить. Так что, если бы это был настоящий тренировочный полет, в котором молодого пилота учили бы летать по национальному аэропорту ночью над водой с большим количеством огней и средств связи, я легко могу себе представить, сколько бы задач тут же возникло в кабине пилота».

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу возле аэропорта в Вашингтоне «плохой ситуацией», которую необходимо было предотвратить. «Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели. Почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет?», — написал он в соцсети Truth Social. Именно такая несогласованность и могла привести к трагедии, полагает летчик-инструктор Андрей Красноперов: «Если полет выполнялся военными, то, как правило, помимо диспетчера, контролирующего заход на посадку, рядом находится еще и военный диспетчер, который ими руководит.

Естественно, они должны были согласовать действия самолета, который выполнял штатную посадку, заходил по схеме, то есть летел уже практически по глиссаде, и ничего не предвещало никаких опасностей. А вертолет шел "против шерсти". И если он взлетает, то должен двигаться по схеме захода. То есть, если бы полет выполнялся с одним курсом, с которым садился самолет, он и должен был туда взлетать, направо, но ни в коем случае не лететь лайнеру навстречу. Так что тут заметна несогласованность диспетчеров.

Огни вертолета, как и самолета, ночью на фоне хорошо освещенного города заметить бывает довольно трудно, тем более если он летит навстречу.

Самолет идет на посадку со скоростью 300-400 км/ч, у вертолета — 200-250 км/ч, естественно, тут не успеешь ни на что среагировать, доли секунды. Пилот готовится к посадке, внимание полностью на полосе, а в это время перед ним препятствие. Конечно, он не предполагал, что на такой высоте у него будет вертолет. Так бы, естественно, он его увидел, отвернул. Это вина вертолетчиков на 100%».

Пентагон заявил, что начал расследование авиакатастрофы. ФБР исключило версию теракта, сообщают источники NBC. В российском посольстве выясняют, не пострадали ли в авиакатастрофе граждане России.

Фотогалерея Авиакатастрофа в Вашингтоне Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак

На фото: спасатели на реке Потомак Фото: Andrew Harnik / Getty Images Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет

На фото: спасатели на реке Потомак Фото: Andrew Harnik / Getty Images Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов

На фото: момент столкновения самолета и вертолета Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle Фото: Ken Cedeno / Reuters Вертолет над рекой Потомак Фото: Alex Brandon / AP Спасатели на реке Потомак Фото: Alex Brandon / AP Следующая фотография 1 / 6 Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак

На фото: спасатели на реке Потомак Фото: Andrew Harnik / Getty Images Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет

На фото: спасатели на реке Потомак Фото: Andrew Harnik / Getty Images Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов

На фото: момент столкновения самолета и вертолета Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle Фото: Ken Cedeno / Reuters Вертолет над рекой Потомак Фото: Alex Brandon / AP Спасатели на реке Потомак Фото: Alex Brandon / AP Смотреть

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