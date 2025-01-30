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Коммерсантъ FM
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Трамп: авиакатастрофы под Вашингтоном можно было избежать

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновение пассажирского самолета и военного вертолета рядом с аэропортом имени Рейгана под Вашингтоном можно было предотвратить. По его словам, лайнер следовал по стандартной траектории захода на посадку, а экипаж вертолета должен был изменить курс.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

«Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели — почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Исполнительный директор авиакомпании American Airlines, которой принадлежал пассажирский самолет, Роберт Айсом выразил глубокую скорбь в связи с трагедией. «Это трудный день для всех нас»,— сказал он в видеообращении (цитата по ABC News).

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines (дочерняя структура American Airlines) столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку около 21:00 29 января по местному времени (5:00 30 января по мск). Обломки самолета упали в реку Потомак. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. По информации CBS, из реки уже достали не менее 18 тел.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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