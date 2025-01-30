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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: данных о выживших в авиакатастрофе в США нет

Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне, по информации властей США, нет. Об этом утром в четверг сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция»,— указали в ДСКЦ МИД РФ. В дипведомстве также сообщили, что посольство России в США продолжает проверку сведений о нахождении на борту россиян.

Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту потерпевшего крушение под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Самолет выполнял рейс из штата Канзас в Вашингтон. Он потерпел крушение, столкнувшись с вертолетом, рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана. Обломки лайнера упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из трех военнослужащих. CBS со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции из воды достали не менее 18 тел.

Анастасия Домбицкая

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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