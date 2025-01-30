МИД РФ: данных о выживших в авиакатастрофе в США нет

Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне, по информации властей США, нет. Об этом утром в четверг сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция»,— указали в ДСКЦ МИД РФ. В дипведомстве также сообщили, что посольство России в США продолжает проверку сведений о нахождении на борту россиян.

Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту потерпевшего крушение под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Самолет выполнял рейс из штата Канзас в Вашингтон. Он потерпел крушение, столкнувшись с вертолетом, рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана. Обломки лайнера упали в реку Потомак. Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Экипаж вертолета состоял из трех военнослужащих. CBS со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции из воды достали не менее 18 тел.

Анастасия Домбицкая