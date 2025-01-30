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Коммерсантъ FM
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На борту упавшего в Вашингтоне самолета была советская фигуристка Волянская

Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение под Вашингтоном, была советская фигуристка Инна Волянская, сообщил источник ТАСС. Волянская получила бронзу на чемпионате СССР в парном катании.

Инна Волянская в 1980 году

Инна Волянская в 1980 году

Фото: Deutsches Bundesarchiv / Wikipedia

Инна Волянская в 1980 году

Фото: Deutsches Bundesarchiv / Wikipedia

С 2017 года она была тренером по фигурному катанию в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Вечером 29 января она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию. В прошлом Инна Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым, за которым тогда была замужем. Она выиграла шесть международных медалей, включая золото на международном соревновании «Небельхорн Трофи» в 1982 году. После ухода из спорта пара выступала в ледовых шоу.

Известно, что на борту судна находились представители российской школы фигурного катания. Кроме Волянской в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Другие имена пока неизвестны.

Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines отправился из города Уичито (штат Канзас) и при заходе на посадку около Вашингтона столкнулся с военным вертолетом. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на борту самолета находились 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Власти США пока не сообщали о выживших. Поиски пассажиров продолжаются.

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Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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