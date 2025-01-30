На борту упавшего в Вашингтоне самолета была советская фигуристка Волянская

Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение под Вашингтоном, была советская фигуристка Инна Волянская, сообщил источник ТАСС. Волянская получила бронзу на чемпионате СССР в парном катании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Волянская в 1980 году

Фото: Deutsches Bundesarchiv / Wikipedia Инна Волянская в 1980 году

Фото: Deutsches Bundesarchiv / Wikipedia

С 2017 года она была тренером по фигурному катанию в команде Ashburn Ice House из Вирджинии. Вечером 29 января она возвращалась в Вашингтон после чемпионата США по фигурному катанию. В прошлом Инна Волянская выступала в паре с Валерием Спиридоновым, за которым тогда была замужем. Она выиграла шесть международных медалей, включая золото на международном соревновании «Небельхорн Трофи» в 1982 году. После ухода из спорта пара выступала в ледовых шоу.

Известно, что на борту судна находились представители российской школы фигурного катания. Кроме Волянской в самолете летели чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Другие имена пока неизвестны.

Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines отправился из города Уичито (штат Канзас) и при заходе на посадку около Вашингтона столкнулся с военным вертолетом. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на борту самолета находились 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). Власти США пока не сообщали о выживших. Поиски пассажиров продолжаются.