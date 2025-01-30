Сын председателя муниципалитета Ярославля раскаялся в даче взяток

Главный инженер ООО «СевЗапРазвитие» и сын председателя муниципалитета Ярославля Михаил Калинин признал вину в даче взяток. Портал Yarnews приводит речь господина Калинина на суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Калинин

Фото: Андрей Иванов Михаил Калинин

Фото: Андрей Иванов

Напомним, Калинина приговорили к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 9 млн руб. за дачу взяток руководителю МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову и заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино. В своем последнем слове Калинин сообщил, что раскаивается, и просил не отправлять его в тюрьму.

«Я постоянно себя ругал за содеянное. Пока был под стражей, не смог проститься и проводить в последний путь близких. Я добросовестный гражданин, любящий отец и муж, занимаю активную жизненную позицию. Не остаюсь равнодушным в непростой для страны период, помогая участникам СВО»,— цитирует портал Калинина.

Калинин заключил досудебное соглашение и помогал в расследовании дела.

По информации Yarnews, «СевЗапРазвитие» было подрядчиком по ремонту теплосетей на участках улиц Бори Новикова и Расплетина в Рыбинске. Общая сумма договоров превысила 57 млн руб. Следствие считает, что организатором коррупционной схемы выступил Виктор Тамаров, который сообщил Калинину о возможных проблемах с оплатой работ.

Деньги по указанию Калинина переводили две подконтрольные ему компании на счета вологодской организации, реквизиты которой дал Тамаров. После перевода средства, по версии следствия, обналичивал адвокат Евгений Ефанов, впоследствии передававший их Тамарову, а тот — Дубино.

Алла Чижова