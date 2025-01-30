Сына председателя муниципалитета Ярославля приговорили к лишению свободы

Фрунзенский районный суд приговорил главного инженера ООО «СевЗапРазвитие», сына председателя муниципалитета Ярославля Михаила Калинина к лишению свободы за дачу взятки. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что он признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Калинин

Фото: Андрей Иванов Михаил Калинин

Фото: Андрей Иванов

Суд установил, что с декабря 2022 года по август 2023 года Калинин передал через посредника взятку в 4,5 млн руб. руководителю МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову и заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино. Деньги передавались за содействие в своевременной и беспрепятственной приемке работ по капитальному ремонту тепловых сетей, их оплату и дальнейшее сотрудничество.

В ходе расследования дела Калинин заключил досудебное соглашение. Первый заместитель прокурора области Алексей Путилов поддержал обвинение в отношении подсудимого.

«С учетом позиции государственного обвинителя Фрунзенский районный суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 9 млн руб.»,— сообщили в прокуратуре. Михаила Калинина взяли под стражу в зале суда.

Подробнее об уголовном деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Надеемся максимум взять».

Алла Чижова