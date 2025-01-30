В разбившемся в США самолете были чемпионы-фигуристы из РФ Шишкова и Наумов

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту пассажирского самолета American Airlines, потерпевшего крушение под Вашингтоном, находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС уточнил, что среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Наумов и Евгения Шишкова. 1995 год, открытые соревнования по фигурному катанию в Японии

Фото: Reuters Вадим Наумов и Евгения Шишкова. 1995 год, открытые соревнования по фигурному катанию в Японии

Фото: Reuters

«Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите»,— сказал господин Закарян в беседе с «Матч ТВ».

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак. Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе нет. Продолжается поисково-спасательная операция.

В Уичито с 20 по 26 января проходил чемпионат США по фигурному катанию. Американский фигурист Люк Ванг в соцсетях сообщил, что некоторые из спортсменов оставались в городе до 28 января, они проходили программу углубленной подготовки в Национальном лагере развития.

Евгения Шишкова и Максим Наумов выступали в паре за сборные СССР и России. В 1994 году они стали чемпионами мира. Поженились в 1995 году. Последние годы жили в США, где работали тренерами. Их сын Максим Наумов представляет сборную США.