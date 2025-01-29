В Москве может приостановить работу почти половина магазинов «Светофор»

Суды начали временно закрывать магазины сети «Светофор» в Москве по искам Роспотребнадзора. Ведомство выявило в работе торговых точек ряд нарушений, в том числе просроченные продукты. В общей сложности, по оценкам «Ведомостей», могут закрыть половину магазинов сети в столице.

Иски поданы к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», управляющим «Светофорами» в Москве и Подмосковье. По четырем искам уже приняты решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток. В частности, временно прекратили работу магазины «Светофор» в Новокосино, а также в Тушино и Нагатинском районе. Согласно сайту «Светофора», всего у сети 22 магазина в Москве.

Из судебных материалов следует, что в магазине в Новокосино нашли тараканов, мух и пищевую моль. В другом магазине Роспотребнадзор снял с реализации почти 165 кг недоброкачественной продукции и обнаружил просроченные товары. В январе также сообщалось о закрытии магазинов «Светофора» в Татарстане и Удмуртии.

Инициатором проверок сети выступал депутат Госдумы Сергей Лисовский. В конце декабря он направил соответствующее обращение в правительство, заявив о многочисленных случаях продажи «некачественной и небезопасной продукции» в магазинах «Светофора». Проведение проверок одобрил первый вице-премьер Денис Мантуров, писали «Известия».

«Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов по всей России, а также поставляет товары более чем через 100 логистических центров. Ритейлер занимает пятое место в списке крупнейших в стране.