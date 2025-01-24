Комиссия конкурса на пост главы Березовского отобрала мэра Писцова и Маслакову

Комиссия конкурса на должность главы Березовского отобрала из 10 кандидатов действующего главу Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. Информацию об этом «Ъ-Урал» сообщил председатель конкурсной комиссии управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дума Березовского должна самостоятельно определить, когда состоится заключительный этап конкурса, на котором депутаты выберут главу. Он должен пройти в течение месяца.

Второй этап конкурсного отбора проходил 23 и 24 января. Всего на пост претендовали десять кандидатов: мэр города Евгений Писцов, начальник отдела инвестиционного развития администрации Юлия Маслакова, председатель местной думы Алексей Горевой, а также директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор МЦ «Мой доктор» Светлана Очканова, юрист Андрей Еланцев, директор компании «Ненашев и партнеры» Игорь Ненашев, а также Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин и Сергей Стецов.

Напомним, второй этап конкурса должен был пройти в ноябре 2024 года, но его перенесли на январь текущего года. В разговоре с «Ъ-Урал» депутаты местной думы затруднились дать оценку работе действующего мэра, часть высказались о том, что планируют голосовать против его переизбрания.

Подробнее о ситуации вокруг выборов главы Березовского — в материале «Ъ-Урал» «Евгений Писцов попал в окружение».

Анна Капустина