ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25–4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двух дней заседаний сохранила учетную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. На предыдущем заседании в декабре ставку понизили на 25 базисных пунктов.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной»,— говорится в сообщении ФРС США.

Это первое решение ФРС о сохранении ставки после трех понижений подряд. 23 января президент США Дональд Трамп заявил, что «потребует немедленного снижения процентных ставок».

Главный экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл сказал Forbes, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от действий Дональда Трампа. По его словам, возможное введение пошлин на импорт может стать еще одним препятствием на пути к сдерживанию инфляции.

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