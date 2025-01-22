Торговые войны перешли в отступление

С начала 2025 года резко снизились опасения международных инвесторов относительно торговых войн, однако выросли опасения инфляции. Этому способствовала менее воинственная риторика нового президента США Дональда Трампа, что подтвердилось его первыми указами. В результате инвесторы умерили аппетиты при покупке акций американских компаний и увеличили активность в Европе. На российском рынке первые инициативы американского президента пока отразились слабо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Январский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о снижении рисков торговых войн. В анкетировании, которое проводилось 10–16 января, приняли участие представители 214 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $576 млрд. По данным опроса, лишь 28% респондентов назвали ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев риск торговых войн. В декабре он был на первом месте с долей 37%. В этом месяце на первое место вышли риски инфляции и повышение ставки ФРС с долей 41%.

Среди ожиданий действий Дональда Трампа на посту президента США в первую неделю половина респондентов BofA назвала введение целевых тарифов на отдельные виды импорта. При этом 20% опрошенных не исключали шаги в иммиграционной политике, 12% — введение универсальных тарифов в отношении торговых партнеров, 8% — одобрение мер по расширению буровой активности.

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал повысить импортные тарифы до 10–20% для всех контрагентов и не менее чем до 60% — для товаров из Китая. В день инаугурации он не стал вводить заградительные тарифы, но подтвердил намерение ввести их в размере 25% на товары из Мексики и Канады с 1 февраля. «В отношении Китая был сделан упор именно на переговоры, а не на немедленную конфронтацию, что указывает на прагматичный подход нового президента»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В таких условиях управляющие удерживают долю наличности в портфелях на минимальном уровне за последние несколько лет — 3,9%. При этом немного сократилось число управляющих, которые наращивали вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были выше индикативного уровня, на 41% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. За месяц показатель сократился на 8 п. п. Скорректировались и инвестиционные предпочтения. Если в декабре число портфелей, в которых доля американских акций была выше индикативного уровня, на рекордные 36% превышало число тех, где она была ниже, то в январе портфелей с перевесом американских акций было лишь на 18% больше. Доминировали оптимисты и в портфелях европейских акций, хотя и с символическим превышением в 1%, однако в декабре больше было пессимистов (на 25%).

В сложившихся условиях стремительно поднимавшийся в прошлом году американский рынок с начала 2025 года резко затормозил. Индекс S&P 500 остается в диапазоне 5,8–6 тыс. пунктов. В то же время ведущие европейские индексы с начала года выросли на 5–5,3%. В частности, немецкий DAX смог обновить исторический максимум, закрепившись выше уровня 21 тыс. пунктов. В пользу ускорения инфляции и ужесточения политики ФРС говорит рост ставок казначейских облигаций. В середине января доходность десятилетних UST достигала 4,8% годовых, максимума с ноября 2023 года. Даже с учетом коррекции последних дней доходность составила 4,57% годовых, то есть осталась возле максимальных значений прошлого года.

Из-за изоляции российский рынок акций лишь «отметил» инаугурацию Дональда Трампа. В понедельник индекс Московской биржи поднимался до максимума с конца июля прошлого года, до отметки 2983,3 пункта, но по итогам дня остановился на отметке 2929,55 пункта, что на 0,5% ниже значений закрытия пятницы и лишь на 1,4% выше значений конца 2024 года. Во вторник индекс опускался ниже уровня 2900 пунктов, однако закрылся на отметке 2934,7 пункта. Снижение последних дней, как считает начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал Управление активами» Дмитрий Хомяков, связано с отсутствием новой информации относительно возможностей реального урегулирования украинского конфликта в ближайшее время. «Российский рынок находится в ожидании каких-то конкретных шагов, при этом оптимизм постепенно сменяется более реалистичными и менее радужными прогнозами»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев