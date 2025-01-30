Адресный реестр запутался в деревнях

Муниципальная реформа привела к возникновению сложностей с идентификацией одноименных населенных пунктов. После вхождения в состав городского или муниципального округа попасть в государственную адресную систему технически может лишь один из них, что создает сложности для жителей. Для решения вопроса заксобрание Нижегородской области намерено просить председателя правительства Михаила Мишустина внести изменения в правила ведения адресного реестра, дополнив его названиями сельсоветов и рабочих поселков. Оператор системы, ФНС, впрочем, считает, что задача легче решается на региональном уровне сменой названий населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Комитет по местному самоуправлению рекомендовал заксобранию Нижегородской области обратиться к главе правительства с просьбой урегулировать неожиданную проблему, связанную с размещением в Государственном адресном реестре (ГАР) данных о населенных пунктах с идентичными названиями.

Как говорится в обращении, в регионе в период 2009–2022 годов прошло создание укрупненных муниципальных образований путем объединения поселений, прежде входивших в состав муниципального района. Напомним, муниципальная реформа предполагала объединение отдельных муниципалитетов для сокращения числа местных советов и усиления вертикали власти (см. “Ъ” от 8, 16 января 2020 года и 11 сентября 2023 года). При этом в составе ряда городских или муниципальных округов оказались населенные пункты с идентичными названиями и типом поселения, входящие в состав разных рабочих поселков или сельсоветов. Так, после преобразования районов в округа только в Нижегородской области 87 населенных пунктов имеют дублирующие названия, причем некоторые повторяются трижды.

При этом «двойники» не могут быть внесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), оператором которой является Федеральная налоговая служба. Как пояснили в Росреестре, присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах административно-территориального образования (округа) не допускается. Как подчеркивают в обращении нижегородские депутаты, это «влечет нарушение прав граждан» — при регистрации объектов недвижимости, газификации индивидуальных жилых домов, предоставлении ипотечного кредита и др.

Для решения проблемы депутаты предлагают поправить принцип работы ФИАС, добавив к названиям населенных пунктов указания на конкретные административные образования — сельсоветы или поселки. Запись может выглядеть следующим образом: Нижегородская область, городской округ Бор, сельсовет Память Парижской Коммуны, деревня Жуковка. Это, говорится в обращении, не потребует «изменений в правоустанавливающие документы объектов недвижимости и сведения о регистрационном учете граждан» и защитит их права.

По словам главы профильного комитета нижегородского заксобрания Владимира Пакова, обращение к премьер-министру будет направлено на текущей неделе — область первой завершила административно-территориальную реформу, но с проблемой неизбежно столкнутся и другие регионы.

В ФНС “Ъ” подтвердили, что проблема уже «в течение нескольких лет приводит к нарушению принципа уникальности адреса и создает трудности для населения». Задвоение наименований, хотя и не препятствует начислению налогов на имущество, но может создавать проблемы при решении других вопросов, например, при регистрации бизнеса, получении лицензий, подключении к энергосетям. «Но для обеспечения прав граждан этот вопрос необходимо адресовать региональным властям»,— уверены в ФНС. Там полагают, что проблему следует решать переименованием «двойников» — и это компетенция субъектов РФ: «Это подкреплено общероссийской практикой и однозначно определено действующим законодательством».

Примеры успешного решения аналогичной проблемы в других регионах действительно существуют. Так, в 2024 году в Новгородской области из-за реорганизации муниципальных образований в новом муниципальном округе Крестецкий оказались две деревни Каменка, две деревни Попово и две — Дуброво. Их переименовали — теперь это Каменка и Верхняя Каменка, Попово и Старое Попово, Дуброво и Дуброво Первое.

Анна Королева