На рынок без доклада не выходить

Реформы, которые проводятся ради конъюнктурных целей, порой упускают области, от конъюнктуры далекие. Во время муниципальной реформы, развернутой в 2016–2017 годах ради борьбы с «неуправляемыми» муниципальными депутатами — происходило это, напомним, накануне голосования 2018 года,— проблемой властей стала подписанная РФ Европейская хартия местного самоуправления, которая запрещает передавать выше по вертикали решение местных вопросов. Чтобы ее обойти, пришлось консолидировать местное самоуправление, укрупнив его до муниципальных округов, и централизовать их финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако вопрос о наличии у городов внешнеэкономических полномочий — грубо говоря, права их мэров договариваться с мэрами других городов о сотрудничестве — из этой политической повестки выпал. Вспомнили о нем только год назад, когда оказалось, что у РФ появились «дружественные» и «недружественные» страны, а у муниципальных властей — остались возможности взаимодействовать со всем миром на местном уровне без всякого присмотра. При этом вызванные военной операцией РФ на Украине санкции, уход иностранных поставщиков и последовавший за ним товарный дефицит, видимо, вызвали попытки интенсифицировать внешние связи на местном уровне, достаточный, чтобы его заметили в Москве.

Результатом стал пакет документов, обсуждавшийся в федеральном центре целый год,— в конце августа и начале сентября они начали появляться на regulation.gov.ru (см. “Ъ” от 28 августа) и тогда касались региональных полномочий. На минувшей неделе эта активность добралась и до муниципалитетов: Минэкономики опубликовало поправки к положению о себе, наделяющие его полномочиями по «выработке и реализации госполитики и регулированию в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления» — от ведения реестра соглашений с иностранными муниципалитетами и до контроля их содержания (хартия к этому моменту полгода как денонсирована, см. “Ъ” от 17 февраля).

Предполагать в России 2023 года наличие муниципальных властей, которые, пользуясь оставленными им полномочиями, кинулись бы сотрудничать с «недругами», напугав центр, наивно. Скорее речь о том, чтобы дать Минэкономики полномочия определять, как мэры должны правильно сотрудничать с оставшимися «дружественными» партнерами — тем более что некоторые проблемы в отношениях с ними заметны. Так, РФ не может, например, ограничить импорт китайских товаров ради собственных, так как привязана к поставкам китайских же комплектующих. Региональная и местная самостоятельность, конечно, могла бы осложнить и без того проблемные переговоры, и это по крайней мере похоже на объяснение, зачем понадобилось беспокоить призраки муниципальных свобод.