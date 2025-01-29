Коммунист ушел по-деловому

29 января досрочно ушел в отставку сенатор от Архангельской области Александр Некрасов, который был одним из трех представителей КПРФ в Совете федерации (СФ). По словам его соратников по партии, на продление полномочий после сентябрьских выборов губернатора, которого он представляет, господин Некрасов не рассчитывал, поэтому решил сосредоточиться на бизнесе. В верхнюю палату коммунист был делегирован в 2020 году после того, как КПРФ отказалась выставлять своего кандидата на губернаторских выборах. Тогда же по аналогичной схеме сенаторами стали еще два оппозиционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор от Архангельской области Александр Некрасов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Бывший сенатор от Архангельской области Александр Некрасов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как рассказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, Александр Некрасов ушел в отставку по двум причинам: «С одной стороны, завершается срок его полномочий: на второй он не претендовал. С другой стороны, он принял решение сосредоточиться на хозяйственной деятельности. Нужно личное участие в бизнесе». В качестве недавнего схожего примера коммунист привел досрочную отставку одного из богатейших депутатов Госдумы Владимира Блоцкого, который сейчас «развивает крупное сельхозпредприятие». Политической подоплеки в досрочной отставке сенатора нет, заверил господин Афонин: «Это сделано по согласованию и с руководством СФ, и с региональным руководителем, и КПРФ в курсе».

Александр Некрасов — бывший топ-менеджер петербургской строительной компании «Лидер Групп». В 2011 году он избрался в Госдуму по списку КПРФ, в 2016-м переизбрался на новый срок. В 2020 году коммунист стал одним из трех депутатов от оппозиции, перешедших из нижней палаты в верхнюю: их партии не стали выдвигать своих кандидатов на выборах глав регионов, а победившие губернаторы сделали оппозиционеров своими представителями в СФ. Как сообщал “Ъ”, от «Справедливой России» в верхнюю палату по такой схеме была делегирована вице-спикер Ольга Епифанова (Республика Коми), а от ЛДПР — первый замглавы фракции Вадим Деньгин (Брянская область).

Кто займет место Александра Некрасова, пока неизвестно. Вместе с ним в 2020 году тогдашний врио главы Архангельской области Александр Цыбульский номинировал в СФ еще двух кандидатов — депутата Госдумы от «Единой России» Елену Вторыгину и экс-сенатора Виктора Павленко (сейчас работает полпредом губернатора в областном собрании депутатов). По закону право на мандат переходит кому-то из них, однако в администрации региона “Ъ” сообщили, что оба политика уже «выразили желание сохранить действующие места службы».

В этом случае господин Цыбульский вправе отправить в СФ кого-то еще по своему выбору. С новым сенатором он определится в отведенные законом десять дней, заверили “Ъ” в администрации.

Какое будущее ждет Ольгу Епифанову и Вадима Деньгина, пока неизвестно. Делегировавший Ольгу Епифанову в СФ экс-глава Коми Владимир Уйба в ноябре прошлого года ушел в отставку, уступив пост экс-руководителю Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну. Госпожа Епифанова рассказала “Ъ”, что «испытывает большое уважение к способностям и таланту нового главы республики», а тот, в свою очередь, «активно встраивает ее бэкграунд в ежедневную повестку региона». Но разговор о продлении своих полномочий сенатор назвала преждевременным. Неясно также, будет ли баллотироваться на третий срок брянский губернатор Александр Богомаз. Вадим Деньгин заявил “Ъ”, что пролонгация его полномочий в СФ — это прерогатива лидера ЛДПР Леонида Слуцкого: «Я ориентируюсь на то, как скажет партия».

Отметим, что у КПРФ в верхней палате теперь осталось два сенатора — Айрат Гибатдинов (Ульяновская область) и Василий Иконников (Орловская область). У ЛДПР их трое: помимо господина Деньгина это Иван Абрамов (Амурская область) и Елена Афанасьева (Оренбургская область). Наконец, эсеры представлены в СФ лишь госпожой Епифановой. У «Новых людей» в СФ представителя пока нет.

По мнению политолога Ростислава Туровского, Александр Цыбульский «не намерен договариваться с КПРФ и, видимо, уверен в себе перед новыми выборами». Ясности относительно будущего сенаторов Епифановой и Деньгина пока нет, добавляет эксперт: «Возможно, таких сенаторов будут возвращать в Госдуму. У ЛДПР переговорная сила больше, поэтому и шансы (Вадима Деньгина остаться сенатором.— “Ъ”) более высокие». А политолог Константин Калачев считает, что продолжение карьеры Ольги Епифановой и Вадима Деньгина будет зависеть «от степени встроенности и лоббистских усилий» как самих сенаторов, так и руководства их партий.

Андрей Прах