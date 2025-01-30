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Коммерсантъ FM
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Процедурная демократия

Процесс отмены прямых выборов мэра Якутска пытаются остановить через суд

Депутаты Якутской городской думы от партии «Новые люди» Нюргун Ефремов и Ольга Шерстянникова оспорили 29 января в Верховном суде Якутии решение своих коллег, направивших в республиканский парламент поправки об отмене прямых выборов мэра региональной столицы. Авторы иска ссылаются на нарушение гордумой якутской конституции и процедурные ошибки в оформлении документа. Вдобавок к этому отказ от прямых выборов подорвет «веру молодого поколения в избирательную систему», настаивает госпожа Шерстянникова.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

27 ноября 2024 года Якутская гордума одобрила инициативу ряда депутатов об отмене прямых выборов мэра и избрании его думой из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. «Это обеспечит эффективную работу исполнительной власти, повысит взаимную ответственность администрации и депутатов»,— пояснил, презентуя проект, зампред думы Феликс Романов («Единая Россия»). Документ был направлен на утверждение в республиканский парламент, который запланировал его рассмотрение на 2025 год. Позднее в поддержку поправок высказался глава республики, бывший мэр Якутска Айсен Николаев: «Я много выступал с тем, что прямые выборы надо сохранять, но время изменилось. Мы живем в условиях войны, которую объявили западные страны… Избрание глав через волеизъявление депутатов, избранных тем же населением, не противоречит основным демократическим принципам».

В своем иске Нюргун Ефремов и Ольга Шерстянникова, голосовавшие против этой инициативы, указывают, что законопроект противоречит республиканским конституции и закону о местном самоуправлении. Кроме того, при рассмотрении этого вопроса дума допустила процедурные нарушения, уверяют политики: депутатам поздно представили материалы к повестке заседания, а сам оспариваемый законопроект был оформлен с грубыми нарушениями установленных требований. В связи с этим депутаты требуют признать решение гордумы недействительным.

«Принцип "и так сойдет" недопустим в законотворчестве,— пояснила “Ъ” Ольга Шерстянникова.— Особенно стыдно за такой подход при принятии столь важных для города инициатив». О судьбоносном решении говорит «весь город», подчеркнула депутат: «Люди против назначения мэров, хотят сами выбирать, как народный депутат, я обязана слушать людей». За многие годы прямые выборы градоначальника «стали важной традицией», и опытным политикам важно показать пример молодому поколению, чтобы оно не утратило «веру в избирательную систему», подытожила госпожа Шерстянникова.

Однопартийцев поддержала и бывший мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. «Печально, что на моей родине решили отказаться от прямого голосования»,— написала она в Telegram, напомнив, что прямо сейчас республикой управляет экс-мэр Якутска, «когда-то выбранный людьми на прямых выборах». «Еще один — депутат Госдумы, и нынешний мэр также был выбран людьми, а еще он победитель "Лидеров России",— добавила депутат.— Жители Якутска всегда подходили к выборам ответственно, не понимаю, почему гордума лишает их этого права». По убеждению госпожи Авксентьевой, «неполный пакет документов вообще не имели права рассматривать» в гордуме.

Тренд на отмену прямых выборов мэров очевиден, констатирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Идея прямых выборов популярна в обществе, но при этом их отмена вызывает скорее смирение, чем гнев и готовность к протесту». Поэтому желание партийцев выступить в защиту этого института «годится как информационный повод», но возможности реально его отстоять весьма невелики — если только у самих региональных властей нет желания эти выборы сохранить, заключает эксперт.

Григорий Лейба

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