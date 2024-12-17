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Коммерсантъ FM
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Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и «Лефортово»

Бывшему замминистра и его имуществу продлили сроки ареста

До 23 марта продлили срок пребывания под стражей бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн руб. Слушания традиционно прошли за закрытыми дверями, несмотря на возражение защиты, которая утверждала, что фигуранту «нечего скрывать от общественности», и обвиняла оппонентов в организации «контролируемой утечки». Речь идет об опубликованном списке имущества, принадлежащего, предположительно, господину Иванову, в числе которого 23 автомобиля, 12 мотоциклов и 10 земельных участков. Защита принадлежность всего этого фигуранту отрицает.

Тимур Иванов радовался встрече с родными и близкими, которые ждали его у зала суда

Тимур Иванов радовался встрече с родными и близкими, которые ждали его у зала суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тимур Иванов радовался встрече с родными и близкими, которые ждали его у зала суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Несмотря на то что в июне срок ареста Тимуру Иванову и проходящему вместе с ним по делу гендиректору компании «Волжский берег» Сергею Бородину продлевали вместе, на этот раз ходатайства следствия рассматривались хоть и у одного и того же судьи Басманного райсуда Тимура Вахрамеева, но в отдельных заседаниях. Сделано это было, как предположили адвокаты арестованных, для того, чтобы пресечь общение фигурантов, которые в прошлый раз провели больше часа в одной клетке. Поэтому, когда в зал привели Тимура Иванова, судья уже продлил Сергею Бородину меру пресечения до 23 марта.

Поддержать Тимура Иванова приехала его гражданская жена, телеведущая и экс-советник министра обороны РФ Мария Китаева. Ставшая в январе 2024 года матерью пятого ребенка Тимура Иванова, она держала на руках маленькую дочь, увидев которую арестованный заулыбался.

Усевшись в первом ряду, родственники стали знаками подбадривать фигуранта. Но их присутствие, как и журналистов, оказалось недолгим. Следствие попросило закрыть заседание для публики, ссылаясь на тайну расследования.

«Иванову и его защите от общественности скрывать нечего,— возразил на это адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.— Оснований для проведения слушания в закрытом режиме мы в настоящее время не знаем и категорически возражаем против такого сохранения режима тайны следствия». Защитник возмутился, что все заседания по делу господина Иванова проходят за закрытыми дверями, с его адвокатов берут подписку о неразглашении данных следствия, а затем происходит «контролируемая самим следствием утечка с явной дезинформацией о существе уголовного дела». «Так никуда не годится. Мы полагаем, что сложившаяся в этом деле ситуация грубо нарушает принцип гласности уголовного судопроизводства»,— сказал юрист, очевидно имея в виду весьма оперативно опубликованное на сайте суда 17 декабря постановление о продлении ареста имущества, которое, как считает следствие, принадлежит господину Иванову.

В обезличенной копии документа, в которой, впрочем, была указана должность господина Иванова, говорилось, что при обыске дома и на работе у него следователи нашли «наличные денежные средства в значительных суммах, несоизмеримых с его официальным доходом». Конкретная цифра в документе указана не была.

Однако, по мнению СКР, происхождение денег носит «явно незаконный» характер и они могли быть получены обвиняемым «в результате совершенных им коррупционных преступлений, в том числе тех, которые до настоящего времени не выявлены».

Как ранее писал “Ъ”, по мнению СКР, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Также ему принадлежал участок земли в Тверской области с домом площадью 2,6 тыс. кв. м и отдельно стоящей баней в 400 «квадратов». Его Тимур Иванов, по данным следствия, пытался скрыть, зарегистрировав в 2020 году на ООО «Волжский берег» своего товарища, а затем и подельника Сергея Бородина.

На эту же компанию, как следует из решения суда, было оформлено свыше десяти земельных участков, а на аффилированных с господином Ивановым лиц, среди которых был его шофер,— 23 автомобиля, в том числе Cadillac Escalade, внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental, Mercedes-Benz G63, а также раритетное авто 1938 года, американский автомобиль марки «Паккард» 1942 года, автомобиль «Триумф 1800» 1948 года, а также 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, один мотороллер с мотоколяской и катер Aluma Storm 577 (только его стоимость оценивается более чем в 5 млн руб.).

Выслушав мнение прокурора о закрытии процесса, который встал на сторону СКР, судья просьбу удовлетворил, после чего зрителей попросили удалиться. Следующий час следствие настаивало на продлении господину Иванову срока ареста, а защита убеждала суд в необоснованности просьбы. Защитники просили если не отказать в продлении ареста, то хотя бы смягчить экс-замминистра меру пресечения, поместив под домашний арест в доме в подмосковном поселке Раздоры, который, по их словам, Тимур Иванов купил в ипотеку.

Однако и тут суд разделил мнение представителя СКР, который утверждал, что, находясь на свободе, господин Иванов скроется или воспрепятствует расследованию. В итоге судья продлил срок нахождения фигуранта в «Лефортово» до 23 марта.

Защита намерена обжаловать это решение. Комментируя арест по делу активов, адвокат Мусаев отметил, что кое-что действительно принадлежит его подзащитному. «Однако большую их часть следствие приписало господину Иванову»,— сказал он, отметив, что это, например, машины, которые принадлежат бывшей жене чиновника Светлане Захаровой. Какие-то авто, по словам адвоката, были куплены ею «в предыдущем браке», а что-то уже и после развода с господином Ивановым. «Следствие взяло всех людей в орбите его общения и на всякий случай арестовало их имущество, назвав его активами Иванова»,— сказал адвокат. Он заверил, что говорить о «баснословной стоимости» арестованной собственности по делу экс-замминистра «не приходится». «Миллиардов там нет и в помине»,— заявил господин Мусаев.

Закончено расследование второе уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В отношении Тимура Иванова СКР возбуждены два дела. В рамках первого он и его доверенное лицо Сергей Бородин обвиняются в получении взятки (ст. 290 УК РФ) на общую сумму 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах от совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, а также от «неустановленных представителей» данной организации и ООО «Оборонспецстрой». По версии следствия, в обмен на выгодные заказы от Минобороны подконтрольные Александру Фомину фирмы безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову и его семье объекты недвижимости. Срок следствия по этому делу продлен до 23 марта.

Второе дело касается растраты (ст. 160 УК РФ) 216 млн руб. при покупке в 2015 году двух паромов для Крымской переправы и растраты в 2016 году около 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». Его расследование уже завершено. По обоим делам господин Иванов вину отрицает.

Чем известен замминистра обороны РФ Тимур Иванов

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Мария Локотецкая

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