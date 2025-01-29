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Источник: контракт на утилизацию замазученного песка не расторгнут

Контракт на утилизацию замазученного песка в Ростовской области не расторгнут

Осведомленный источник «Ъ-Кубань» сообщил, что контракт на утилизацию замазученного песка с черноморского побережья Краснодарского края в Ростовской области продолжает действовать. «Контракт не расторгнут, документы об этом не поступали от исполнителя»,— сказал собеседник.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Соответствующий контракт стоимостью 570 млн руб. был заключен 19 января между министерством ГО И ЧС региона и ростовской компанией «Южный город». По его условиям предприятие должно переработать 52 тыс. т загрязненного грунта. В настоящий момент исполнение контракта приостановлено: донские власти считают, что компания «Южный город» не располагает необходимыми «экологическими решениями». О запрете на ввоз замазученного песка на полигон в Семикаракорском районе временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь объявил 25 января после протестов местных жителей (предприятие успело принять 3% от заявленного в контракте объема). Перед этим прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды провели проверку полигона компании «Южный город» и пришли к выводу, что там не готовы к этой работе.

Господин Слюсарь добавил, что на въездах на полигон круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Минприроды.

По данным с сайта компании, «Южный город» работает на рынке с 2003 года, предоставляя комплексные услуги, охватывающие полный цикл обращения с отходами, включая обезвреживание, размещение и обработку промышленных и строительных отходов. У фирмы имеется необходимая для утилизации отходов I—IV класса лицензия.

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: I — вещества чрезвычайно опасные, II — вещества высокоопасные, III — вещества умеренно опасные и IV — вещества малоопасные. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей. В Ростовской области заблокировали исполнение контракта по утилизации отходов IV класса опасности.

В ООО «Южный город» оперативно не ответили на запрос «Ъ-Кубань» по поводу возникшей ситуации. Власти Краснодарского края воздерживаются от комментариев.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения танкеров Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря. В море попало около 3 тыс. тонн мазута. Часть его была выброшена на побережье Краснодарского края и Крыма. 26 декабря в регионе ввели ЧС федерального уровня. 23 января стало известно, что правительство России выделит 1,5 млрд руб. на возмещение расходов по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Это вид топлива застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода. Потому, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность. Для Краснодарского края, который является туристическим и аграрным регионом, остро встал вопрос не только сбора нефтепродукта, но и его утилизации. Выяснилось, что в крае недостаточно специализированных полигонов. В хуторе Воскресенском под Анапой была организована площадка временного хранения замазученного песка, откуда часть загрязненного грунта должна отправлять на утилизацию в Ростовскую область.

Президент Владимир Путин заявил, что крушение танкеров в Керченском проливе и разлив нефтепродуктов — один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась Россия за последние годы.

Лия Пацан

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