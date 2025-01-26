Правительство выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС в Черном море

Правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий утечки мазута в Черном море. Средства выделены из резервного фонда, сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения ликвидационных мероприятий, включающих работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также восстановления пляжных территорий.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. т мазута. Были введены режимы ЧС регионального и федерального характера.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».