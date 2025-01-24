В хуторе Воскресенском отказались от строительства мусорного полигона

Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отклонила запрос на изменение разрешенного использования земельных участков в хуторе Воскресенском. Решение исключает возможность создания завода по переработке и утилизации отходов в этой зоне, сообщает «Анапское Черноморье».

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Ранее начальник управления архитектуры и градостроительства Яна Хандошко заявила, что, согласно генеральному плану, на всей территории Анапы запрещено строительство постоянных мусорных полигонов. Запрос на изменение вида разрешенного использования участка поступил от МБУ «Благоустройство».

Госпожа Хандошко подчеркнула, что власти открыты к диалогу с жителями. По ее словам, управление архитектуры готово встать на сторону анапчан.

Публикация итогового заключения общественных обсуждений запланирована на 13 февраля.

Анна Гречко