Новостройки подтянулись за спросом

Несмотря на сезонное охлаждение после новогодних праздников, стоимость новостроек продолжает медленно расти. За месяц на основных региональных рынках России они подорожали на 0,9–1,5%. Динамику обеспечила относительно высокая активность покупателей в конце года и сокращение нового бюджетного предложения. В ближайшей перспективе аналитики прогнозируют стагнацию цен на новостройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в январе составила 180,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». В компании уточнили, что это наиболее выраженная месячная динамика с июля прошлого года. Согласно «Этажам», средняя стоимость предложения в России в целом за последний месяц выросла на 0,9%, до 145,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Динамику для городов-миллионников в «Яндекс Недвижимости» оценивают также в 0,9%, до 179 тыс. руб. за 1 кв. м.

Наиболее выраженный рост средней стоимости новостроек, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», за месяц произошел в Челябинске — на 3,9%, до 154,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» отметили увеличение значения на 4,2% в Омске, до 140,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Одновременно в Уфе, по данным «Яндекс Недвижимости», показатель сократился на 2,7%, до 160 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве первичное предложение сейчас стоит в среднем 380,2 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 264,2 тыс. руб. за 1 кв. м, констатируют в «ЦИАН.Аналитике». Год к году значения выросли на 0,3% и 1,9% соответственно.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает рост средней стоимости предложения с относительно высоким спросом в конце года. За декабрь число регистраций договоров долевого участи в Московском регионе выросло на 22% к ноябрю, в агломерации Санкт-Петербурга — на 5%, по России в целом — на 8%. Хотя в январе к декабрю, по подсчетам «Этажей», активность покупателей все же показала традиционный сезонный спад, сократившись на 38%. Это связано с большим количеством праздничных дней.

Снижение год к году составило только 3%, говорит господин Попов. Рынок, по его мнению, адаптировался к новым условиям, из экспозиции быстрее уходят доступные лоты, и средние цены предложения растут.

Число лотов в активном предложении на первичном рынке в России в январе сократилось на 6% к декабрю, отмечают в «ЦИАН.Аналитике». В «Яндекс Недвижимости» зафиксировали снижение на 5,6%. Господин Попов поясняет, что помимо продаж на показатель влияет снижение активности застройщиков по выводу новых проектов: это стандартная практика в первый месяц года, к которой сейчас добавляется общая осторожность девелоперов из-за негативных рыночных факторов.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров обращает внимание на то, что ценовая динамика сейчас сильно зависит от класса проекта. Так, по его словам, новостройки комфорт-класса в первой половине января немного снизились в цене, в то время как в высокобюджетном сегменте наблюдался рост. Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев говорит, что многие застройщики также готовы предоставлять покупателям 5–15-процентные дисконты при покупке квартир без привлечения заемных средств и рассрочек. «Это зависит от распроданности предложения в конкретном проекте»,— поясняет он.

Евгений Белокуров рассчитывает, что в ближайшей перспективе спрос на новостройки будет оставаться стабильным: интерес к покупке жилья сохраняется. Средние цены также сохранят небольшой рост, в пределах 1% в месяц, предполагает он. Алексей Попов наиболее вероятным сценарием считает стабилизацию значений. Сергей Зайцев предполагает, что рост стоимости предложения будет инфляционным. Себестоимость строительства увеличивается, существуют риски сокращения объема вывода новых проектов, замечает он.

Александра Мерцалова