Voyah в Липецк

На липецком заводе «Моторинвест» началась сборка гибридных автомобилей китайского бренда Voyah. Модели местной сборки, вероятно, будут дешевле прямого импорта, который продолжит дорожать на фоне повышения утильсбора, считают представители отрасли. Но взрывных продаж ждать вряд ли стоит: машины не по карману массовому потребителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Липецкий «Моторинвест» начал производство гибридных кроссоверов Voyah, рассказали “Ъ” в компании. На конвейер встали две модели —минивэн Dream и кроссовер Free. Объемы выпуска новинок в компании пока не раскрывают. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что речь идет о крупноузловом производстве. Спрос на гибридные автомобили Voyah есть, рассуждает эксперт, китайская марка хорошо известна российскому потребителю.

По данным «Автостата», реализация машин бренда в 2024 году выросла в 2,4 раза, до 8,67 тыс. штук.

Но, поскольку Voyah относится к премиальному сегменту, массовых продаж ждать вряд ли стоит, считает господин Кадаков.

По словам источника “Ъ”, в конце прошлого года компания заключила с Минпромторгом и правительством Липецкой области специнвестконтракт (СПИК) по производству гибридов. СПИК позволит «Моторинвесту» получать промышленные субсидии — в отрасли их принято считать компенсацией утильсбора — и таким образом сделать гибриды Evolute и Voyah российского выпуска конкурентоспособнее по цене относительно импортных. По информации на сайте бренда, минивэн Dream без учета госсубсидий и других скидок стоит 10,89 млн руб., кроссовер Free — 6,59 млн руб.

Произведенные в Липецке гибриды Dream и Free вошли в программы льготного автокредитования и автолизинга, следует из сообщения Минпромторга. По условиям первой можно получить скидку на автомобиль в 20% от стоимости (для жителей Дальнего Востока — 25%), второй — скидку в 35%, но не более 925 тыс. руб. Другой китайский бренд, хотя и не прямой конкурент Voyah,— Haval был исключен из льготных программ. Речь идет о самом продаваемом в стране кроссовере марки — Haval Jolion. Собеседник “Ъ” поясняет, что это произошло из-за недостаточной локализации модели: с начала года планка по включению в льготные программы для автомобилей на ДВС повышена до 2 тыс. баллов. Как только у Jolion локализация вырастет до необходимых значений, модель вернется в льготный список, говорит собеседник “Ъ”.

Voyah Dream и Voyah Free не первые гибриды, которые производятся в «Моторинвесте». Летом прошлого года компания начала выпуск гибридного кроссовера i-SPACE. Но, как следует из сообщения Минпромторга, в программы льготного автокредитования и лизинга модель пока не вошла. «О старте получения субсидии на i-SPACE на сегодня речи не идет, нам удалось достичь привлекательной рекомендованной розничной цены на эту модель — это самый доступный семиместный гибрид в стране»,— сообщили в «Моторинвесте».

Господин Кадаков отмечает, что для российского потребителя не важно — покупать гибрид Voyah российского производства или китайского. Но снижение цены относительно импорта вполне могло бы стать фактором выбора машины местной сборки. Также, по мнению эксперта, не исключено, что модели Voyah попадут в список машин, рекомендованных чиновникам (включаются машины российского производства вне зависимости от уровня локализации), что вполне могло бы поддержать продажи.

Наталия Мирошниченко