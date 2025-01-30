Цифровые платформы расписали авторские

Крупнейшие цифровые платформы за прошлый год нарастили выплаты авторам контента: в «ВКонтакте» — до 7,1 млрд руб., в «Яндексе» — 1,7 млрд руб., в Nuum — 46 млн руб. В компаниях связывают рост доходов авторов контента с ростом активности аудитории, а также с прямыми и новыми инструментами монетизации на платформах. При этом в случае с VK участники рынка называют доходы авторов минимальными, если не был заключен прямой эксклюзивный контракт с холдингом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доход авторов с помощью инструментов монетизации «ВКонтакте» по итогам 2024 года достиг 7,1 млрд руб., увеличившись на 28% год к году, сообщил “Ъ” представитель соцсети. Так, с помощью VK Donut создатели контента заработали рекордные 1,4 млрд руб.— вдвое больше, чем в 2023 году. Выросло и общее число авторов за период — в 1,7 раза.

Еще 1,7 млрд руб. заработали авторы Telegram-каналов на рекламе с сетью «Яндекса», сообщили в компании. Сейчас к программе подключено более 10 тыс. каналов в мессенджере. Бета-тестирование монетизации Telegram-каналов стартовало еще в июле 2023 года, полноценный запуск проекта состоялся в ноябре 2023 года. Параллельно 12 тыс. артистов уже получили прямую финансовую поддержку от слушателей, а компания выделила более 100 млн руб. на удвоение этой суммы, сообщала “Ъ” руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович в интервью (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года). Инструмент «Донаты от фанатов» стал доступен на площадке с 6 декабря 2023 года.

Совокупный доход блогеров на платформе Nuum (принадлежит МТС, запустили в открытом бета-тесте в декабре 2023 года) за прошлый год составил 46 млн руб. при 320 тыс. авторов на платформе, из них 2,5 тыс.— через партнерскую программу на монетизационных инструментах площадки, еще 5,3 тыс. человек получали донаты от зрителей, рассказали “Ъ” в компании. В RuTube (входит в «Газпром-медиа Холдинг») не раскрыли данные по монетизации авторов.

В опрошенных “Ъ” компаниях называют различные факторы увеличения размера отчислений блогеров. Так, в VK его связывают с запуском платформы VK AdBlogger для размещения нативных интеграций (запущена в ноябре, см. “Ъ” от 3 сентября 2024 года), новой программой монетизации видео (см. “Ъ” от 17 сентября 2024 года), расширением функционала VK Donut, а также обновлением кабинета выплат и раздела статистики сообществ. Влияет на увеличение доходов создателей контента и рост активности аудитории, считают в компании.

Видеохостинги же внедряют свои программы монетизации контента для привлечения авторов YouTube, которые потеряли такую возможность в 2022 году. Например, в Nuum для монетизации контента авторы используют заработок с рекламного дохода, донаты, pay wall и «Единый оффер». Последняя предполагает кросс-постинг (размещение одного и того же контента на разных онлайн-площадках) как возможность для YouTube-блогеров.

В RuTube в дополнение к партнерской программе с сентября прошлого года тестируют рекламную платформу RuTube Media, которая позволит рекламодателям размещать in-stream-видеорекламу (рекламный ролик интегрирован в видео) и настраивать ее показ в зависимости от контекста и аудитории каждого сайта.

Доход авторов напрямую зависит от функционала самих платформ, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. При этом собеседники “Ъ” среди крупных блогеров отмечают высокие комиссии за работу платформ, размер которых может достигать 50%.

Также изначальный заработок на платформе для блогера минимален, если не был заключен прямой контракт на сотрудничество с VK, говорит автор канала BadComedian Евгений Баженов: «Да, под видео может быть указан 1 млн просмотров. Но если зайти в личный кабинет, то сам VK покажет, что настоящих просмотров в два раза меньше, а рекламных еще меньше. И проверить информацию никак не получится».

Юлия Юрасова