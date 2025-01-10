Сбор дополнят выдачей

ФАС опубликовала новые критерии, которые определяют интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Критерии необходимы для дополнения принятого в конце прошлого года закона о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети. Участники рынка считают, что поправки увеличат издержки платформ и могут привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении критериев определения интернет-рекламы на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах, опубликованном на портале правовых актов 29 декабря. Выбранные три вида ресурсов требуют наиболее частого разграничения рекламы и иной информации, уточняется в свободном отчете ведомства.

Так, документ вводит новые определения справочно-информационных и аналитических материалов и объявлений, которые не могут быть отнесены к рекламе.

Новые критерии затрагивают более 7 млн индивидуальных предпринимателей и юрлиц, указано в сводном отчете к документу. В ФАС “Ъ” отметили, что проект постановления разработан в соответствии с принятыми в конце прошлого года поправками к закону о рекламе. Согласно им, участники рынка интернет-рекламы должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. От уплаты сборов были освобождены все теле- и радиовещатели, информагентства, медиа с госучастием, а также издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год. Изменения вступили в силу с 1 января (см. “Ъ” от 18 ноября 2024 года).

При этом под понятие рекламы не подпадают справочно-информационные или аналитические материалы, в том числе в виде каталога товаров, или объявления физлиц или юрлиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, уточнил представитель ФАС.

В МТС считают, что законопроект не предлагает новых критериев интернет-рекламы. Все они уже содержатся либо в законе о рекламе, либо в прежних разъяснениях ФАС, уточнил представитель компании. С этим соглашается собеседник в одной из интернет-компаний: «Значение термина, ранее закрепленное в законодательстве и официальных разъяснениях службы, остается прежним». В Wildberries, «Яндекс Маркете» и Ozon отказались от комментариев.

Другие участники рынка не соглашаются с такой позицией. Новые критерии, связанные с каталогами и поисковой выдачей маркетплейсов и классифайдов, подразумевают обязательную маркировку этих зон аналогично медийной рекламе, говорит директор по развитию медиапродуктов Easy Commerce (технологический партнер Okkam) Григорий Богачев. «Пока неизвестно, будет ли это связано с трехпроцентным сбором за распространение рекламы, однако необходимость маркировать дополнительные области и отчитываться за них неизбежно увеличит издержки платформ»,— говорит он. Это может привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах и классифайдах, считает господин Богачев.

Проект постановления может закрепить тот факт, что внутреннее продвижение (выделение позиций в выдаче, платные рекомендации и т. д.) на маркетплейсах и классифайдах тоже будет считаться рекламой, уточняет собеседник “Ъ” на рынке интернет-рекламы.

Это, объясняет он, означает, что внутреннее продвижение также будет маркироваться и облагаться трехпроцентным сбором.

Правила маркировки интернет-рекламы в России вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Они предусматривают отправку в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора данных о рекламной кампании, итогах ее проведения, договорах и актах, а также раскрытие информации о рекламодателе. С 1 сентября 2023 года введены штрафы за отсутствие маркировки: от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб.— для юрлиц.

Олег Козырицкий