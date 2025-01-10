Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбор дополнят выдачей

ФАС уточнила отчисления за интернет-рекламу

ФАС опубликовала новые критерии, которые определяют интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Критерии необходимы для дополнения принятого в конце прошлого года закона о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети. Участники рынка считают, что поправки увеличат издержки платформ и могут привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об утверждении критериев определения интернет-рекламы на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах, опубликованном на портале правовых актов 29 декабря. Выбранные три вида ресурсов требуют наиболее частого разграничения рекламы и иной информации, уточняется в свободном отчете ведомства.

Так, документ вводит новые определения справочно-информационных и аналитических материалов и объявлений, которые не могут быть отнесены к рекламе.

Новые критерии затрагивают более 7 млн индивидуальных предпринимателей и юрлиц, указано в сводном отчете к документу. В ФАС “Ъ” отметили, что проект постановления разработан в соответствии с принятыми в конце прошлого года поправками к закону о рекламе. Согласно им, участники рынка интернет-рекламы должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. От уплаты сборов были освобождены все теле- и радиовещатели, информагентства, медиа с госучастием, а также издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год. Изменения вступили в силу с 1 января (см. “Ъ” от 18 ноября 2024 года).

При этом под понятие рекламы не подпадают справочно-информационные или аналитические материалы, в том числе в виде каталога товаров, или объявления физлиц или юрлиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, уточнил представитель ФАС.

В МТС считают, что законопроект не предлагает новых критериев интернет-рекламы. Все они уже содержатся либо в законе о рекламе, либо в прежних разъяснениях ФАС, уточнил представитель компании. С этим соглашается собеседник в одной из интернет-компаний: «Значение термина, ранее закрепленное в законодательстве и официальных разъяснениях службы, остается прежним». В Wildberries, «Яндекс Маркете» и Ozon отказались от комментариев.

Почему законопроект об отчислениях за интернет-рекламу попросили уточнить

Другие участники рынка не соглашаются с такой позицией. Новые критерии, связанные с каталогами и поисковой выдачей маркетплейсов и классифайдов, подразумевают обязательную маркировку этих зон аналогично медийной рекламе, говорит директор по развитию медиапродуктов Easy Commerce (технологический партнер Okkam) Григорий Богачев. «Пока неизвестно, будет ли это связано с трехпроцентным сбором за распространение рекламы, однако необходимость маркировать дополнительные области и отчитываться за них неизбежно увеличит издержки платформ»,— говорит он. Это может привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах и классифайдах, считает господин Богачев.

Проект постановления может закрепить тот факт, что внутреннее продвижение (выделение позиций в выдаче, платные рекомендации и т. д.) на маркетплейсах и классифайдах тоже будет считаться рекламой, уточняет собеседник “Ъ” на рынке интернет-рекламы.

Это, объясняет он, означает, что внутреннее продвижение также будет маркироваться и облагаться трехпроцентным сбором.

Правила маркировки интернет-рекламы в России вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Они предусматривают отправку в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора данных о рекламной кампании, итогах ее проведения, договорах и актах, а также раскрытие информации о рекламодателе. С 1 сентября 2023 года введены штрафы за отсутствие маркировки: от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб.— для юрлиц.

Олег Козырицкий

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...