Росгвардия задержала оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холле» жителя Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который в социальных сетях оправдывал действия боевиков в «Крокус Сити Холле». Он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ведомства оказали содействие другим правоохранителям в ходе операции. Помимо оправдания теракта в Москве задержанный также публиковал призывы к осуществлению преступной деятельности.

Фигурант причислял себя к северо-кавказскому бандподполью, писал комментарии с поддержкой в отношении террористов, воевавших в составе нацбатальонов на стороне ВСУ. На его странице появлялись публикации с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поддерживающий «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) заключенный осужден на семь лет за дискредитацию ВС РФ.

Татьяна Титаева