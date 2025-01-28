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Коммерсантъ FM
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Сардина прикинулась сайрой

Внимание Роспотребнадзора обратили на подмену рыбы в консервах

Отсутствие сайры в консервах «Сайра приморская» может стать поводом для проверки Роспотребнадзора. Заменяя эту рыбу на тихоокеанскую сардину, некоторые производители стремятся сдержать рост цен на свою продукцию, так как из-за резкого снижения вылова сайра поставляется в основном из-за рубежа. Но подмена рыбы может грозить производителям блокировкой продаж.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить рыбные консервы «Сайра приморская» от ООО «Русский рыбный мир» (РРМ). Речь идет о продукции из тихоокеанской сардины (иваси), реализуемой как имитация сайры, следует из письма парламентария (есть у “Ъ”).

Поводом послужило обращение к нему «Общественной потребительской инициативы»: организация не обнаружила в консервах сайру и посчитала, что продукция только из иваси не может воспроизводить сайру и считаться ее имитацией.

Сергей Лисовский заявил “Ъ”, что проблема подмены рыбы стала глобальной. Случай РРМ он считает наиболее ярким примером нарушения. В Роспотребнадзоре оперативно не ответили “Ъ”. В РРМ пояснили “Ъ”, что сейчас «Сайра приморская» уже не выпускается. В компании добавили, что речь изначально о придуманном названии, а на этикетке банки указывался подлинный состав и наименование: натуральные рыбные консервы с добавлением масла, стерилизованные, из иваси.

В Роскачестве пояснили “Ъ”, что исследования консервов «Сайра» от разных производителей проводились в 2021 и 2024 годах. В первом случае ДНК рыбы не было в 11 из 19 образцов, во втором несоответствие было в одном случае. Подмены также выявляли в шпротах, которые заменялись другой рыбой, и консервированной печени трески, вместо которой в банках была молока. Подмены, по мнению Роскачества, направлены в первую очередь на сокращение затрат. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов называет выпуск консервов с подменной рыбой массовой проблемой, от которой страдают добросовестные производители.

Согласно подсчетам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), на консервы приходится 10% рыбного рынка в денежном выражении.

Продукция из сайры, по словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, исторически считалась наиболее доступной. Но промысел этой рыбы резко упал из-за сокращения биоресурсной базы. За январь—сентябрь прошлого года выловлено лишь 190 тонн, в то время как десять лет назад показатель достигал 60–120 тыс. тонн в год, говорит эксперт. Сейчас для консервов из сайры, по словам господина Зверева, используется в основном импортное сырье.

Собеседник “Ъ” на рыбном рынке говорит, что сайра в закупке в Москве сейчас стоит 450 руб. за 1 кг, некрупная иваси — 85–120 руб. Рост цен на консервы, по словам господина Зверева, приводит к снижению их потребления. Недобросовестные производители могут заменить сайру. Подобная продукция, по словам эксперта, выявляется при проверках и снимается с полок, но в небольших торговых сетях реализация продолжается.

22,5 килограмма

в год на одного человека составило потребление рыбы в России в 2023 году, по данным Росстата

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов называет подмену рыбы в консервах явным нарушением. Потребители имеют право на достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора, замечает он. Руководитель юридического направления Yang Consult Дмитрий Ефимов поясняет, что подмена также противоречит техрегламенту ЕАЭС, предполагающему указание подробной и детализированной информации.

Цены на консервы будут расти из-за нехватки рыбы

Руководитель антимонопольной практики юркомпании «Центральный округ» Анна Кононова говорит, что в случае нарушений Роспотребнадзор должен привлечь производителя к административной ответственности, наложив штраф до 500 тыс. руб. Потребители и сети же могут вернуть товар, потребовав возмещения вреда.

Другие производители, по мнению госпожи Кононовой, могут обратиться в Федеральную антимонопольную службу, указав на недобросовестную конкуренцию, если речь идет о продаже более дешевой рыбы под видом дорогой. Если их правота будет установлена, с нарушителя могут взыскать убытки, говорит эксперт.

Сергей Лисовский предполагает, что блокировать продажу некачественной продукции можно через систему маркировки «Честный знак».

В ЦРПТ (оператор «Честного знака») пояснили “Ъ”, что обязательная маркировка рыбных консервов введена с 1 декабря 2024 года, сейчас без нее могут реализоваться товарные остатки. В декабре на заседании Госкомиссии по борьбе с контрафактом также обсуждался вопрос введения контроля баланса сырья и готовой продукции за счет интеграции с системой «ВетИС», уточнили в ЦРПТ. Аналогичное решение ранее было принято в отношении молочной продукции.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров

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