Хинштейн назначил нового замгубернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назначил Геннадия Бабаскина на должность замглавы региона. Ранее он возглавлял министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Бабаскин

Фото: правительство Курской области Геннадий Бабаскин

Фото: правительство Курской области

«С 23 января 2025 года временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин … Соответствующий документ подписан врио губернатора Курской области Александром Хинштейном»,— сообщила пресс-служба правительства региона.

Исполняющим обязанности министра промышленности Курской области назначен Андрей Ветров. До этого он был заместителем главы ведомства.

21 января врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост с 2019 года. 27 января должность также по собственному желанию оставил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов. Правительство региона возглавил Александр Чепик.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн взбадривает кадры».