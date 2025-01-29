ФНС объяснила, когда вправе списать деньги с единого налогового счета

Как сообщили «Ъ» в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС), списание денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС), осуществляется при наступлении срока уплаты, как правило 28 числа каждого месяца. Вместе с тем, уточнили в ведомстве, «денежные средства, формирующие положительное сальдо ЕНС, могут быть "списаны" в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (до наступления срока)».

Порядок осуществления такого зачета, добавили в ФНС, регламентируется ст. 78 Налогового кодекса и предусматривает следующие основания для списания:

при поступлении от налогоплательщика уведомления, содержащего информацию об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме налога на доходы физлиц;

при направлении физическому лицу налогового уведомления;

при поступлении от налогоплательщика уведомления об исчисленных суммах страховых взносов.

Споры о правомерности списания средств с ЕНС периодически возникают между налогоплательщиками и налоговиками. В случае неправомерного, в частности повторного, списания сумм недоимки с такого счета налоговый орган должен уплатить лицу проценты за излишнее взыскание, которые рассчитываются по ключевой ставке ЦБ РФ. Правило об этом закрепил в своем решении Верховный суд РФ (подробнее см. «Ъ» от 28 января). По словам юристов, случаи ошибочного повторного списания денежных средств с ЕНС имели место в начале 2023 года. В январе 2025 года консультанты снова зафиксировали жалобы бизнеса на такие списания.

В ФНС пока не поступала информация (в том числе обращения налогоплательщиков), свидетельствующая о наличии массовых случаев ошибочного списания денежных средств с ЕНС, заявили «Ъ» в федеральном ведомстве. Там добавили, что на 28 января 2025 года судебные разбирательства по оспариванию действий налоговых органов по «списанию» положительного сальдо ЕНС являются единичными.

Анна Занина, Евгения Крючкова