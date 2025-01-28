«Родник» забил налогами

Верховный суд РФ (ВС) защитил права бизнеса в ситуации неправомерного списания средств с его единого налогового счета (ЕНС). ФНС списала суммы налогов в двойном размере и спустя несколько месяцев признала ошибку, вернув деньги на счет. Компания потребовала уплаты процентов в качестве возмещения за излишнее взыскание, однако арбитражные суды отклонили иск, отметив, что предприятие само внесло средства на ЕНС, поэтому их нельзя считать «принудительно взысканными». Но ВС признал деньги на едином счете собственностью налогоплательщика, который вправе забрать их в любой момент, а в случае неправомерного списания ему полагаются проценты. Юристы поясняют, что тем самым ВС пытается сбалансировать интересы государства и бизнеса, гарантируя последнему возмещение ущерба от изъятия его собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС обнародовал прецедентное решение по спору ООО «Родник» с налоговиками из-за дублирующего списания налогов с ЕНС в марте 2023 года (.pdf). Компания обнаружила, что с ее счета, имеющего положительное сальдо, ушли в два раза большие суммы, чем необходимо (повторно 74,98 млн руб. по налогу на имущество организаций и 3,07 млн руб. по земельному налогу).

ФНС признала ошибку, но излишне списанные деньги по налогу на имущество вернули компании только в августе, а по земельному налогу — в ноябре 2023 года.

В связи с этим «Родник» решил потребовать с органа власти уплаты 2,29 млн руб. процентов, полагающихся по ст. 79 Налогового кодекса (НК) за излишне взысканные суммы. Инспекция возражала, ссылаясь на то, что излишнего взыскания не было, а было «лишь несвоевременное отражение информации о денежных средствах» на ЕСН. Арбитражный суд Челябинской области отклонил иск, указав, что ООО добровольно перечислило средства на ЕНС, поэтому их нельзя считать принудительно взысканными. С этим согласились апелляция и кассация.

Но «Родник» обжаловал эти выводы в ВС. Компания отметила, что не существует обязанности по уплате недоимки в двойном размере, поэтому ведомство нарушило принцип регулирования, по которому «ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги в порядке, не установленном в НК». С учетом того, что налоговики не вправе произвольно распоряжаться средствами на ЕНС, взыскание процентов по ст. 79 НК соответствует нормам права, сказано в жалобе.

ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии, которая вынесла решение в пользу бизнеса.

В нем коллегия подчеркнула, что налогоплательщик вправе сам распоряжаться положительным сальдо, в частности, вернуть свои средства на счет в банке. Несмотря на то что средства на ЕНС имеют целевое назначение, на них распространяются «все конституционные гарантии права собственности», указал ВС. Таким образом, по мнению экономколлегии, неправомерное уменьшение положительного сальдо «подлежит квалификации в качестве действий по излишнему взысканию денежных средств», то есть здесь применяется ст. 79 НК, в том числе п. 4, который предусматривает начисление процентов в пользу налогоплательщика.

Это «дополнительная гарантия с целью защитить права граждан и юридических лиц от незаконных действий либо бездействия органов государственной власти», уточнил ВС. В результате дело направили на новое рассмотрение для точного определения периода просрочки возврата средств и суммы процентов.

Деньги бизнеса под защитой

Случаи ошибочного повторного списания денежных средств с ЕНС имели место в начале 2023 года, когда «была неразбериха с формированием "входящего" сальдо, но ее быстро пресек полугодовой мораторий со стороны ФНС на принудительное списание», рассказывает партнер юрфирмы Taxology Алексей Артюх. Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин рассказывает о «новом витке подобных жалоб в январе 2025 года». По его словам, «проблема давно обсуждается в юридическом сообществе и в бизнес-среде, причем налоговый орган осведомлен о ситуации, но зачастую не может четко обосновать подобные списания».

Своим решением ВС подтвердил «правовой режим ЕНС как своего рода электронного кошелька в казначействе», признав, что «средства, сформировавшие положительное сальдо, являются собственностью налогоплательщика и находятся под защитой Конституции РФ», подчеркивает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

«И даже если налогоплательщик сделал "запас" на ЕНС, это по-прежнему его деньги, которыми он в любой момент вправе распорядиться, в том числе в форме возврата на расчетный счет в течение одного дня»,— добавляет господин Артюх.

Этот довод, по его мнению, может быть использован в набирающих популярность спорах о возврате переплаты по ЕНС в сумме заведомо выше будущих налоговых обязательств. Инспекция отказывается вернуть средства, ссылаясь на то, что деньги «перечислены без цели уплаты налогов». Сейчас суды в таких делах поддерживают сторону ФНС, но позиция ВС может изменить практику, говорит господин Артюх. «Нахождение средств на ЕНС выгодно государству, так как позволяет пользоваться ими без уплаты процентов. Но если налогоплательщик решил вернуть средства за счет положительного сальдо, для этого не должно быть никаких препятствий»,— считает Вадим Зарипов.

Даниил Егоров, глава ФНС, 21 ноября 2024 года: «За январь—октябрь 2024 года в консолидированный бюджет поступило 46 трлн руб. Всего же до конца года общий объем налоговых поступлений в бюджет ожидается на уровне 55,6 трлн руб. с приростом 18,9%».

«Проценты — это гарантированное законом возмещение ущерба от изъятия денежных средств у налогоплательщика»,— добавляет господин Зарипов. Он уточняет, что по логике ВС «любое поступление денег в бюджет в результате распорядительных действий налогового органа или угрозы таких действий является принудительным взысканием, поэтому возврат средств должен осуществляться с процентами». Такая мера (начисление процентов) «балансирует интересы государства и налогоплательщиков, защищая последних от неправомерных действий органов власти», причем наличие или отсутствие ущерба у лица не имеет значения, указывает Алексей Артюх. Господин Станчин уточняет, что решение ВС касается не всех выплат, а именно ошибочных и неправомерно взысканных сумм.

Проценты с ФНС взыскиваются по ключевой ставке ЦБ РФ. «На сегодня это значимая сумма, хотя она все равно меньше, чем зеркальная ставка пени за несвоевременную уплату налогов»,— указывает господин Артюх. По его мнению, «вряд ли эти проценты причинят ощутимый ущерб бюджету, но должны стимулировать налоговые органы быть внимательнее при совершении действий с сальдо ЕНС». Возможно, полагает господин Станчин, ВС хочет «дать сигнал ФНС, чтобы она доработала алгоритмы работы системы и стало меньше спорных ситуаций со списанием средств».

Анна Занина, Ян Назаренко