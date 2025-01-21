Полиция пресекла работу ресторана с консуматоршами на проспекте Добролюбова

Сотрудники полиции задержали в Петроградском районе Петербурга организатора незаконного бизнеса с «разводом» клиентов на деньги в ресторане на проспекте Добролюбова. Как сообщили 21 января в региональном ГУ МВД, главный подозреваемый — студент одного из городских вузов, 20-летний гражданин Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии полиции, в ноябре прошлого года молодой человек в качестве соучредителя открыл увеселительное заведение на проспекте Добролюбова с единственной целью — зарабатывать деньги на обмане клиентов, заманивая их при помощи привлекательных девушек. Организатор «бизнеса» сам выступал и в роли администратора ресторана и занимался подбором персонала, в том числе девушек-консуматорш.

Жертвами мошеннической схемы стали как минимум шесть клиентов ресторана, которые оплатили заказы своих спутниц в размере от 30 до 105 тыс. рублей. В настоящий момент от них принимаются заявления для возбуждения уголовных дел.

Сам соучредитель заведения и автор преступной схемы арестован. Также в отдел полиции для разбирательства доставили четырех консуматорш. Самым молодым из них 19 лет. Пока девушек допросили в качестве свидетелей. Устанавливаются иные лица, причастные к преступной схеме.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что жертвами консуматорш в петербургских ресторанах стали не менее 400 мужчин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Развод и девичье коварство».

Андрей Цедрик