Генералу расписали взятки

«Ъ» стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВо) Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток почти на 20 млн руб. Показания о причастности заслуженного генерал-майора к коррупции в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал предприниматель Олег Требунских, до этого трижды привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за махинации. По данным бизнесмена, он записывал в блокноты все передачи денег генералу, однако контракты его компаний с Минобороны, за заключение которых он якобы и давал взятки, принесли только убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение во взяточничестве Валерия Муминджанова (на фото) строится на показаниях предпринимателя, данных в рамках досудебного соглашения с прокуратурой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Обвинение во взяточничестве Валерия Муминджанова (на фото) строится на показаниях предпринимателя, данных в рамках досудебного соглашения с прокуратурой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР сообщили, что Валерий Муминджанов и его защитники завершили ознакомление с материалами уголовного дела. По данным «Ъ», в нем 15 томов.

При этом недавно решением 235-го гарнизонного военного суда срок ареста генерал-майора был продлен до 2 мая.

Между тем, изучая дело, фигурант и его представители убедились, что в основу расследования легли данные, полученные на генерала от гендиректора ООО «Военный округ-В» и ООО «Альбатрос-В» Олега Требунских.

«Альбатрос-В» занимался стиркой вещевого имущества в Военном учебном-научном центре ВВС (Воронеж), однако в связи с исполнением очередного контракта у военной прокуратуры возникли вопросы к предпринимателю. В результате Олег Требунских стал обвиняемым по очередному уголовному делу о мошенничестве.

Отметим, что ранее он неоднократно был судим. В 1991 году получил девять лет за разбой. В 2005-м — три года условно за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2022 году за два эпизода махинаций осужден на четыре года с испытательным сроком четыре года.

Оказавшись под следствием, бизнесмен заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве (о нем говорится в деле самого генерала), дав в рамках сделки показания о том, что генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ, выпускает головные уборы для армии) Александр Свистунов подкупал начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, а сам он платил его начальнику генералу Муминджанову, который с 2017 по 2023 год возглавлял в том числе департамент ресурсного обеспечения военного ведомства. Впоследствии эти расследования разделили на два, и сейчас полковник в отставке Демчик, которому вменили взятку в размере 1 млн руб., знакомится со своим делом. Свою вину он не признает.

Между тем, по версии ГВСУ СКР, в 2017 году Олег Требунских, рассчитывая расширить свой бизнес, связался с ранее ему знакомым Валерием Муминджановым и предложил способствовать привлечению его компаний в качестве соисполнителей заказов военного ведомства.

Первоначальные вопросы были решены ими, по данным следствия, недалеко от здания Минобороны — в Большом Козловском переулке, а затем генерал в течении семи лет получал от бизнесмена взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. через свою жену, зятя и других лиц, которые не знали о его незаконной деятельности.

Общая сумма незаконно полученных вознаграждений, по данным следствия, составила 19 млн 350 тыс. руб.

В свою очередь, генерал Муминджанов якобы добился участия компаний Олега Требунских в изготовлении головных уборов для КШФ, поставляемых военным, и контракта с ООО «Галант», которое стирало войсковое имущество.

Если военная прокуратура согласится с выводами предварительного следствия, дело генерала Муминджанова поступит в суд, по приговору которого ему грозит заключение на срок до 15 лет и крупный штраф. Олег Требунских, очевидно, получит за мошенничество небольшой срок, так как его будут судить в особом порядке.

Сам генерал рассчитывал вернуться на СВО, откуда и попал под следствие, будучи уже замкомандующим ЛенВо (в сентябре прошлого года его вызвали в Воронеж, а оттуда отправили в Москву, где и задержали), но для этого ему надо расторгнуть старый контракт с Минобороны и заключить новый, что в условиях СИЗО сделать практически невозможно.

Представители подследственного отметили, что Валерий Муминджанов обвинение категорически не признает, считая, что его оговорил «сделочник» Требунских.

С поличным, отметили он, генерала никто не ловил, крупных активов у него не оказалось, а сведения о суммах, якобы заплаченных генералу Муминджанову, были взяты исключительно из записей, которые вел бизнесмен.

Правда, сохранились далеко не все блокноты, а содержание исчезнувших было восстановлено по памяти взяткодателя.

В ГВСУ СКР сообщили, что за незаконное вознаграждение генерал способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону СВО, более чем на 1,5 млрд руб. Однако речь идет об общих суммах контрактов. Согласно же показаниям самого Олега Требунских, все его фирмы по военным контрактам работали чуть ли не в убыток себе. Таким образом, зачем было платить взятки, осталось не ясным.

Николай Сергеев