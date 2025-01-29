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Коммерсантъ FM
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Военные пенсии дважды проиндексируют в 2025 году

Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поправки будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Как отметил депутат, военная пенсия также будет проиндексирована на 4,5% 1 октября в соответствии с законом о бюджете.

«Законопроектом предлагается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона № 4468-I установить с 1 января 2025 года в размере 93,59%, что позволит увеличить "реальный" размер пенсии на 9,5% по отношению к январю 2024 года»,— сказал депутат журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. В январе 2025-го президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции. Также дополнительно будет проиндексирована социальная пенсия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».

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