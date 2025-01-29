Глава Приднестровья рассказал о помощи России для покупки газа

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал, что Россия может выделит Тирасполю займ для покупки газа. Эти средства передадут «Тираспольтрансгазу» для оплаты поставок со стороны «Молдовагаза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вадим Красносельский

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Господин Красносельский отметил, что сейчас идут активные переговоры, после которых договоренности зафиксируют документально. «Пока решения по этой сделке, в принципе, нет. Но, насколько мне известно, оно может состояться в любой момент. Поэтому если Молдова не будет задерживать, по большому счету вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Красносельский также рассказал, что Приднестровье намерено вернуть Молдавии 3 млн куб. м газа, которые выделены в связи с энергокризисом. «Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, то есть газом, либо их оплату до 1 марта. И вот комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла это решение, за что и спасибо»,— рассказал он.

С 1 января Россия остановила транзит газа в ПМР и Молдавию из-за спора о долге «Молдовагаз» и паузы в поставках через Украину. Из-за этого в Приднестровье начался масштабный энергетический кризис. 15 января глава республики сообщил, что топливо могут начать поставлять в рамках «гуманитарной помощи» от России. Президент Молдавии Майя Санду назвала это решение незаконным. 24 января господин Красносельский сообщил о начале катастрофы, если газ не поступит до конца месяца

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