Молдавия предоставит Приднестровью 3 млн куб. м газа в долг

Молдавия предоставит непризнанному Приднестровью 3 млн куб м. газа в долг, заявил в ходе брифинга премьер-министр Дорин Речан. По его словам, это позволит Приднестровью «продержаться» до конца января.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Правительство приняло решение выделить 3 млн куб. м газа для Приднестровья в долг, чтобы поддержать давление в газотранспортной системе, что позволит продержаться до 31 января»,— сказал Дорин Речан на брифинге (цитата по Noi).

Как добавил господин Речан, правительство Молдавии утвердит поставку газа Приднестровью уже сегодня. По его словам, для его закупки Евросоюз выделил грант в размере €30 млн.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сказал на заседании оперативного штаба, что Тирасполь рассчитывает на положительное решение профильной комиссии правительства Молдавии. Он добавил, что республика обязуется оплатить или возместить весь объем поставленного газа. Он также сказал, что «решение могло быть принято молдавской стороной еще неделю назад».

Ранее «Ъ» писал, что «Молдовагаз» прорабатывает схему поставок газа в Приднестровье с привлечением венгерских MOL и MVM. По словам источников, поставки могут начаться в начале февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрение газовых технологий».