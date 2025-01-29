На джинсы не хватило рук

Старейший российский производитель одежды в сегменте «массмаркет» АО «Глория Джинс» закрывает фабрики. Компания откажется от пошива и намерена сосредоточиться на продажах готовой продукции через свои магазины. Причина — убыточность производства и нехватка кадров. При этом финансовые показатели холдинга в ритейле год от года показывают лишь положительную динамику. На этом фоне власти Ростовской области — региона, где зарегистрирован крупнейший фэшн-ритейлер — ведут переговоры с инвесторами, которые могут купить местные заводы «Глория Джинс». Одним из условий должно стать сохранение части рабочих мест. Это около 2,5 тыс. сотрудников текстильной отрасли. Почему российский производитель меняет бизнес-модель? И найдутся ли желающие поднять упавшее знамя цеховиков? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Глория» в конце 1980-х стала одним из первых кооперативов, занимавшихся пошивом джинсовой одежды. Через несколько лет компания стала даже экспортировать свою продукцию. Теперь бизнес сосредоточится на рознице и выходе на зарубежные маркетплейсы. Швейные машинки на Дону умолкнут после 37 лет работы. На конец 2023 года 99% капитала «Глории Джинс» принадлежали Владимиру Мельникову. Решение о закрытии фабрик может быть частью новой бизнес-стратегии собственника, считает старший директор, глава ритейл департамента CORE.XP Марина Малахатько: «Господин Мельников этот бизнес взрастил, и, конечно же, у него свое уникальное видение на рынок и на то, как развивать свой бренд. В любом случае есть стратегия, она понятна самому владельцу. В России стоимость персонала выросла в разы, их производства тоже не стали исключением в этом ряду».

Капитализацию GJ немногим более года назад оценивали в 78 млрд руб. В апреле 2024-го Мельников вошел в глобальный список Forbes с состоянием более $1,5 млрд. Компания показывала ежегодный рост выручки около 10%. На сегодня помимо стоимости персонала текстильная индустрия столкнулась с оттоком кадров. Это в свою очередь делает более рентабельным бизнес по продаже готовой продукции, объясняет эксперт по управлению фэшн-ассортиментом Галина Кравченко: «Компании, которые содержат производство в России, на сегодняшний день столкнулись с действительно объективным дефицитом кадров. Это реалии рынка, они никаким образом не связаны с финансовыми показателями компании. Ритейл-компании всегда отдают производство на аутсорсы. Наличие собственного производства — это скорее исключение из правил».

Даже если покупатель на фабрики в Шахтах, Новошахтинске и Сальске найдется, ему придется серьезно сократить мощности, объясняет председатель совета директоров холдинга "Мегаполис" Константин Кузин: «Если остается какое-то швейное оборудование, то оно технологически заточено на определенную продукцию. Если мы говорим о швейных машинах, раскроечных столах, придется 70% или 80% оборудования менять. Ценность имеет персонал, у которого есть профессиональные навыки и он сосредоточен, условно, на этом предприятии. 2 тыс. рабочих мест — это много. Здесь мультипликация работает, есть же дети, пожилые. Это затронет как минимум 4-5 тыс. человек. Конечно, это серьезный вопрос».

Рынок ожидает, что в 2025 году производство одежды в России упадет. Тренд обозначился уже в 2024-м, писал “Ъ” со ссылкой на данные «Контур.Фокуса». И если бы не конъюнктура, с логистической точки зрения швейные предприятия внутри страны могли бы компенсировать выгоды дешевого пошива в азиатских странах, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская: «Единственный плюс размещения какого-либо производства в России — это скорость. Дорого, но быстрее, чем тебе будут доставлять, непонятно откуда. Соответственно, всегда приходится балансировать уровень своих вложений в товарный запас против инвестиций в конкретные моменты времени в производство».

Еще несколько месяцев назад «Глория Джинс» состояла из 700 магазинов и 18 фабрик. Теперь бизнес становится в прямом смысле международным — через онлайн-платформы GJ расширит зарубежные продажи, а иностранные швеи на аутсорсе не позволят расстроить поклонников кэжуал-бренда.

Станислав Крючков