Джинсы оказались великоваты

Крупнейший fashion-ритейлер России Gloria Jeans отказывается от ряда арендованных производственных мощностей на территории Ростовской области. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики, назвав процессы внутри компании оптимизацией. В самой «Глории Джинс» ситуацию не комментируют. По словам одного из источников «Ъ-Ростов», на сегодняшний день закрыта фабрика производителя джинсов в Сальске, работникам предлагают трудоустройство на других объектах компании. Эксперты говорят о кризисе в отрасли отечественной легкой промышленности, который связан с дорогим капиталом, низкой конкурентоспособностью производства и развитием маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания Gloria Jeans может закрыть часть швейных производств в Ростовской области. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. Однако окончательное решение относительно будущего донских фабрик крупнейшего fashion-ритейлера России не принято, подчеркнули собеседники «Ъ-Ростов».

«Знаю, что вопрос закрытия фабрик действительно рассматривался. Однако рост курса валют и периодически возникающие проблемы с оплатой за пределы России могут сильно изменить ситуацию. Компания много делает заказов в Бангладеше, а сейчас стоимость услуг там кратно выросла. Все это может повлечь за собой рост цен на продукцию. Поэтому фабрики в России пока продолжают работать»,— отметил источник.

В начале декабря в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря комментаторы оставили сообщения, согласно которым к марту 2025 года на территории региона якобы будут закрыты все фабрики Gloria Jeans, а тысячи людей останутся без работы. На комментарий пользователя, который затем удалил свой аккаунт, министерство промышленности и энергетики Ростовской области официально ответило, что информация о закрытии всех фабрик АО «Корпорация “Глория Джинс”» не подтверждается. «По информации руководства АО “Корпорация ''Глория Джинс''”, в настоящее время осуществляется оптимизация производственного процесса в части отказа от арендованных производственных мощностей. При этом объемы производства сохраняются на уровне прошлого года»,— говорится в сообщении министерства.

В самой «Глории Джинс» комментировать информацию о возможном закрытии фабрик «Ъ-Ростов» отказались. В министерстве промышленности и энергетики области также сообщили, что никакой другой информации, кроме опубликованной, предоставить на данный момент не могут.

По данным близкого к руководству корпорации «Глория Джинс» источника «Ъ-Ростов», на территории региона действительно был закрыт ряд швейных производств. Речь, по словам собеседника, идет о небольших предприятиях, входящих в холдинг. В частности, было закрыто предприятие в Сальске. При этом, по данным источника, сотрудникам были предложены места на других фабриках.

«Никаких официальных сообщений о том, что компания планирует “свернуть” производство в Ростовской области властям региона не поступало. Для них данная информация тоже стала новостью»,— рассказал собеседник «Ъ-Ростов».

Еще один собеседник «Ъ-Ростов» отметил на условиях анонимности, что в области активно набирает персонал питерская «БТК Групп», производственные мощности которой находятся в Шахтах: «Компания активно работает с государственными и оборонными заказами, может позволить больше платить сотрудникам. “Глории Джинс” соревноваться в этом плане трудно, а квалифицированных кадров не хватает всегда».

Производственный кластер АО «Корпорация “Глория Джинс”» на юге России включает 17 предприятий. Большая часть расположена в Ростовской области. В компании ранее отмечали, что на собственное производство приходится до 25% ассортимента магазинов. В прошлом году общество намеревалось увеличить объемы производства на собственных фабриках на 20%.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Корпорация “Глория Джинс”» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1997 году. Уставный капитал общества — 43 млн руб. Основной вид деятельности — производство верхней одежды. Генеральным директором компании — Максим Басов, ранее возглавлявший «Тамбовский бекон», ГК «Русагро», ООО «Агротехнологии» и ряд других компаний. До 2021 года учредителем «Глории Джинс» были французские АО «Сипарекс Инженери Э Финанс», АО «Девюроп» и Европейский банк реконструкции и развития (Соединенное Королевство), сейчас — АО «Глория Джинс». По итогам 2023 года выручка компании составила 67 млрд руб., а чистая прибыль — 7,1 млрд руб. Это крупнейший показатель в fashion-ритейле среди российских брендов.

В 2024 году «Глория Джинс» планировала расширить площадь 200 действующих магазинов с 600-800 кв. м до 1,5-2 тыс. кв. м и запустить сеть из 50-100 новых магазинов молодежной линейки Ready! Steady! Go! Кроме того, в международном направлении компания намеревалась развивать сегмент онлайн-продаж, запустив в 2024-2025 годах торговлю на маркетплейсах 60-80 стран.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что объективно пока не идет речь о полном прекращении производства «Глории Джинс» в России. Однако он признает снижение конкурентоспособности производственных мощностей субъекта легпрома. «Здесь сразу целый комплекс факторов, начиная от острейшего кадрового дефицита и роста расходов на заработную плату, существенного увеличения ключевой ставки, что естественным образом влияет на стоимость капитала, и заканчивая, безусловно, ослаблением рубля и ростом логистических издержек, который обуславливает снижение эффективности российского производства по сравнению с теми странами, где производство тканей и инфраструктура локализованы. В данном случае, это страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь»,— комментирует аналитик.

Господин Бурмистров отмечает, что происходящая сегодня оптимизация производства «Глории Джинс» — это первые шаги к сокращению присутствия компании на рынке. По мнению аналитика, при сохранении текущих трендов доля производства в России будет сокращаться и фактически останется только выпуск маржинальных видов продукции, либо такой продукции, которая требует высокой оперативности поставок.

Также на снижение рентабельности российского легпрома серьезное влияние оказывает развитие маркетплейсов, считает генеральный директор АО «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев: «Они, можно сказать, вернули нас в перестроечное время, когда люди приобретали на рынках товары непонятного качества и сомнительного происхождения. Происходит серьезный демпинг в товарной массе, который, в том числе, обеспечивается более низкими налоговыми затратами субъектов, работающих с маркетплейсами. В итоге реализуемая через сеть маркетплейсов продукция стала конкурировать с нашими товарами, снижая наш трафик продаж. Понятно, что если маркетплейсы анонсируют рост объемов продаж в этом году на 57%, это произойдет за счет снижения реализации продукции в розницу и собственных точек интернет-торговли производителей».

Роман Никитин, Дмитрий Михеенко