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Возбуждено уголовное дело после заявления губернатора о «Крыльях Советов»

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) по факту заявления губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Подробности дела и фигуранты пока не разглашаются.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В настоящее время в «Крыльях Советов» проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона ранее узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату.

Глава региона отмечал, что в рамках изучения материалов ему были доложены факты о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур, основанном на бюджетных средствах. Всего в заявлении значатся восемь эпизодов, но во время следствия их комментировать нельзя. Вячеслав Федорищев также ранее выразил недоумение, почему займ в размере 897 млн руб. перед структурой «Ростеха» годами искусственно поддерживался за счет бюджета.

Андрей Сазонов

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