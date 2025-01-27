Глава Самарской области планирует погасить долг «Крыльев Советов» в течение года

Губернатор Самарской области планирует погасить долг футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией «Ростеха» «РТ-Капитал» в течение года. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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«У нас задача в течение этого года полностью заем вернуть. Это средства, которые компания, причем государственная, которая должна заниматься вооружениями, зачем-то дала футбольному клубу. Зачем — я не знаю. В любом случае, заем мы отдадим полностью»,— рассказал господин Федорищев. Самарский губернатор также ранее выразил недоумение, почему заем перед структурой «Ростеха» годами искусственно поддерживался за счет бюджета.

Компания «РТ-Капитал» ранее опубликовала релиз с информацией о судебном иске к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб. Срок погашения долга истек в 2016 году и с тех пор клуб «не выполняет взятые на себя обязательства». В пресс-релизе отмечалось, что «Ростех» предоставил поддержку спортивной организации на «максимально комфортных условиях» с учетом значения «Крыльев Советов» для Самарской области. «РТ-Капитал» ежегодно подтверждал статус долга перед РПЛ, что позволяло клубу продолжать выступления в чемпионате России. При этом организация была готова реструктуризировать задолженность при условии ее надлежащего обеспечения.

В настоящее время в «Крыльях Советов» проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности, инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона подготовил заявление для правоохранительных органов по ситуации в футбольном клубе. Губернатор узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по Самарской области по факту заявления губернатора возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты пока не разглашаются.

Андрей Сазонов