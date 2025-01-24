Студенты полны зарплатных ожиданий

Средний размер сбережений студента составляет почти 400 тыс. руб. Обычно вклад открывают на срок до полугода. Такие данные представил маркетплейс «Финуслуги». В расчетах учитывались клиенты в возрасте от 18 до 25 лет. Сейчас их доля на финансовом маркетплейсе составляет 10%, в прошлом году среднемесячные темпы прироста аудитории составили около 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но в основном этот тренд заметен в больших городах, говорит руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова: «Не стоит удивляться. Мы делаем ежегодный рейтинг вузов и знаем, что, например, студенты приходят в IT уже на втором-третьем курсе. Учащихся тех вузов, которые стоят вверху нашего рейтинга, разбирают буквально с первых курсов, и за выпускниками идет буквально охота.

Я думаю, что совсем другая ситуация у студентов вузов, например, юридических или экономических, потому что там недостаточно проучиться курс или два, чтобы по специальности работать и зарабатывать достаточно, чтобы иметь накопления. Но правда в том, что для востребованных специальностей трудоустройство и, в общем-то, адекватные зарплаты есть уже с первых курсов. Предположить внепрофильную занятность, конечно, тоже можно, но вряд ли она даст возможность иметь какие-то сбережения».

Что касается выпускников вузов, то их зарплатные ожидания в начале этого года оказались рекордно высокими. Как выяснила рекрутинговая компания FutureToday, каждый пятых из них хотел бы получать минимум 120 тыс. руб. в месяц. А на зарплату 50 тыс. руб. и меньше готов лишь каждый десятый. Это главным образом результат дефицита кадров, который испытывает сейчас российская экономика, уверен генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев:

«Такие ожидания, в принципе, конечно, отражают ситуацию на рынке труда. Мы уже какое-то время живем в ситуации достаточно явного акцента на работниках, на соискателях, а не на работодателях. То есть реальные зарплаты растут достаточно быстро — это первое. Второе — это достаточно хорошие стартовые уровни. Стартовые в том смысле, что человек после вуза без опыта выходит на достаточно хороший уровень. И студенты это тоже понимают.

В первую очередь это связано с дефицитом кадров, причем структурным, то есть в ряде отраслей он более жесткий, чем в целом в экономике. Это определяет и средний уровень зарплат, и стартовые зарплаты».

В 2023 году доля выпускников, готовых работать за 50 тыс. руб. в месяц и менее, составляла 30%, в 2024-м — 17%.

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Андрей Загорский