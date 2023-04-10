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Массовый убийца отказался от бога

Ильназ Галявиев выступил с последним словом перед приговором

В понедельник в Верховном суде Татарстана с последним словом выступил бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев, который, согласно обвинению, в мае 2021 года застрелил в ней семерых детей и двоих взрослых. Подсудимый обещал выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда — для этого он хочет написать в заключении книгу. Прокуратура запросила Галявиеву пожизненное наказание, но адвокат подсудимого полагает, что тот нуждается в принудительном лечении, поскольку ранее называл себя богом.

Ильназ Галявиев считает, что с пожизненным заключением в тюрьме делать нечего

Ильназ Галявиев считает, что с пожизненным заключением в тюрьме делать нечего

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ильназ Галявиев считает, что с пожизненным заключением в тюрьме делать нечего

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Ильназ Галявиев, выступая с последним словом, обещал полностью погасить иски потерпевших на сумму более 120 млн руб. Для этого во время отбывания наказания он намерен написать книгу. «Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами погасить иски»,— сказал подсудимый.

Галявиев попросил прощения у потерпевших. «Знаю, что никакие слова и деньги не вернут погибших, инвалидов не сделают здоровыми»,— отметил он. В конце он сказал: «Богом я не был и таковым себя не считаю. Еще раз прошу прощения за то, что я сделал».

Напомним, согласно материалам уголовного дела, 11 мая 2021 года «из хулиганских побуждений» Ильназ Галявиев совершил нападение, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Галявиев — выпускник 175-й гимназии, ушел из нее после девятого класса. На момент преступления ему было 19 лет. Власти считают, что он попал под влияние субкультуры «Колумбайн» (в РФ движение признано террористическим и запрещено).

По мнению гособвинения, Ильназ Галявиев заранее планировал массовое убийство: своими намерениями он за семь дней до нападения поделился в Telegram-канале под названием «Бог».

Галявиев совершенно легально получил охотничий билет, подав заявление через сайт «Госуслуги», прошел медкомиссию и обучился навыкам обращения с оружием.

Затем получил в республиканском управлении Росгвардии разрешение и лицензию на приобретение охотничьего оружия. С его помощью купил охотничье ружье Hatsan 2017 года выпуска и сотни различных патронов с картечью. А с помощью инструкции из интернета самостоятельно приготовил бомбу.

Согласно материалам уголовного дела, бывший ученик проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз при этом выстрелив в охранника. Передвигаясь по учебному заведению, он произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся. По информации региональных властей, в момент нападения в гимназии находились 714 детей. После сообщения по школьному радио ученики всех классов заперлись в аудиториях, кроме 8 «А», где якобы не услышали предупреждения об угрозе. Именно дети из этого класса и стали в основном жертвами Галявиева, который ворвался к ним в кабинет и открыл огонь. Кроме того, в коридоре возле одной из аудиторий он привел в действие самодельное взрывное устройство, но от взрыва никто не пострадал.

Из-за действий Галявиева погибли девять человек, в том числе семь детей, а 139 человек получили ранения. Потерпевшими по делу признали 667 человек. Первоначально сумма гражданских исков составляла 48 млн руб., но по ходу судебного процесса превысила 100 млн руб. Мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб.

Ильназу Галявиеву предъявили обвинение в совершении пяти преступлений, в том числе по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Галявиев свою вину полностью признал.

На прошлой неделе гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также обвинение настаивает на полном удовлетворении исков потерпевших.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который возглавил группу гособвинителей, назвал преступление «зверским, дьявольским поступком недочеловека» и потребовал «кары» такой, «чтобы зло никогда не повторилось».

В понедельник, когда продолжились прения по делу, Ильназ Галявиев попросил суд «убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы». «У меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти на сделку (с прокуратурой.— “Ъ”)»,— пояснил он.

Его адвокат Руслан Нуриахметов и вовсе попросил отправить Галявиева на принудительное лечение. «Подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера»,— сказал адвокат.

Почему дело Ильназа Галявиева рассматривается в сжатые сроки

Господин Нуриахметов напомнил, что первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе: он страдает параноидной шизофренией и не осознавал «общественную опасность своих действий». Позднее его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что Галявиев вменяемый. Однако адвокат считает, что необходимо «руководствоваться первичной психиатрической экспертизой». Руслан Нуриахметов напомнил, что Галявиев давал показания, что он «бог, который пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех живых существ во Вселенной». «Полагаю, что психически здоровому человеку такие мысли в голову прийти не могут»,— указал защитник.

Кроме того, адвокат не был согласен, что Галявиев уничтожил имущество школы, поскольку здание продолжает функционировать и было восстановлено на спонсорские деньги.

Предполагается, что приговор огласят 13 апреля.

Кирилл Антонов, Казань

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Нападение на школу в Казани

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

Фото: Ольга Кудрина

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

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Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

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12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

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Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

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Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

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Возложение цветов в память о погибших

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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Стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани началась примерно в 9:20

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Они организовали оцепление и приняли участие в эвакуации школьников, педагогов и сотрудников учреждения

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Специализированный автомобиль полиции с автоматчиком на крыше у гимназии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

В результате стрельбы погибли девять человек: четверо мальчиков, три девочки и две учительницы. Госпитализированы более 20 человек, 18 из них — дети

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала «Татарстан-24», что в школе из охраны был только вахтер. «В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работал в гимназии около трех лет назад»,— рассказала она

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

19-летний нападавший задержан, его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит

Фото: Ильназ Галявиев

После задержания стрелка СМИ сообщали, что в школе находится второй нападавший, который якобы удерживал шесть-семь заложников и был заблокирован силовиками

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Позже МВД по Татарстану и Национальный антитеррористический комитет сообщили, что нападавший был один

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

18 пострадавших учеников казанской гимназии находятся на лечении в детской республиканской клинической больнице, шестеро из них в реанимации

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Автомобили скорой помощи у гимназии №175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

После трагедии прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие стрелку

Фото: Ольга Кудрина

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Цветы у здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве в память о жертвах трагедии в казанской школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москвичи и жители Петербурга организовали стихийные мемориалы у зданий постоянного представительства Татарстана в своих городах, люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У здания полномочного представительства Республики Татарстан в Москве возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Все желающие смогут оставить запись в книге соболезнований

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

12 мая в Татарстане объявлено днем траура по погибшим

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Возложение цветов в память о погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители Казани у стихийного мемориала в память о жертвах трагедии в гимназии № 175

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Горожане у стихийного мемориала на улице Джаудата Файзи в память о жертвах трагедии

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

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