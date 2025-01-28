Еврокомиссия одобрила пошлины на сельскохозяйственную продукцию из России

Еврокомиссия одобрила введение пошлин в размере 15% на сельскохозяйственную продукцию и азотные удобрения из России и Белоруссии. Решение не затронет поставки в третьи страны. Теперь это должны одобрить Европарламент и Евросовет.

«Целью предложения стало снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии. Импорт этих товаров делает ЕС уязвимым перед Россией и представляет риск для продовольственной безопасности»,— говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

В публикации указано, что введение пошлин также должно негативно сказаться на доходах России от экспорта и повлиять на ее способность вести боевые действия. Они также смогут поддержать рост внутреннего производства.

Условия транзита всех сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны останутся неизменными. Также сохранятся правила транспортировки указанных товаров на судах ЕС, их хранения на европейских складах, предоставления услуг страхования и финансирования.

В мае 2024 года Евросоюз утвердил запретительные тарифы на зерновые масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. В ноябре Совет ЕС по внешней торговле поддержал предложение ввести пошлины на другую аграрную продукцию и удобрения.

Подробнее — в материале «Вынос удобрений».