Казахстан затягивает пояса

Вчера в Астане прошло расширенное заседание правительства Казахстана с участием президента Касым-Жомарта Токаева — глава государства подвел не очень успешные итоги 2024 года и поставил задачи на 2025 год. Основной проблемой союзника РФ по ЕАЭС остается замедление роста, питавшегося за счет масштабных иностранных инвестиций в каспийскую нефть десятилетия назад. Сокращение бюджетных доходов при росте расходов потребовало обновления экономической политики Казахстана. Основными ее пунктами руководству страны видятся приток капвложений, модернизация инфраструктуры и налоговая реформа — и жесткая экономия на период их реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча правительства Казахстана с президентом Касым-Жомартом Токаевым должна была ответить на ключевые вопросы развития экономики страны. Итоги 2024 года оказались заметно хуже ожиданий: согласно докладу главы правительства Олжаса Бектенова, ВВП в 2024 году вырос на 4,8% при плане 5,3% и цели 6%, инфляция вышла из «планового» коридора 6–8% и составила 8,5%. Инвестиции сократились на 30%, а тенге за год снизился к доллару США на 20% — и на 10% только за декабрь. Нацбанк проводил валютные интервенции, также власти вернули обязательную продажу 50% валютной выручки госкомпаний.

Дополнил картину бюджетный кризис — налоговые сборы составили лишь 80% от плана, дефицит (2 трлн тенге, около 400 млрд руб.) пришлось вновь покрывать из Национального фонда.

«Текущая динамика экономического роста недостаточна»,— признал глава правительства, а ее ускорение требует «солидного инвестиционного капитала» и госвливаний в экономику. «Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура»,— констатировал он.

Касым-Жомарт Токаев же заявил, что, «как бы тяжело ни было, правительство должно обеспечить тотальную экономию, затянуть пояса и жить по средствам». Затем он описал свой взгляд на вопросы, которые весь прошлый год обсуждались в рамках казахстанской общественно-экономической дискуссии.

Драйверы роста, работавшие с 2000 года (масштабные иностранные инвестиции в нефтяную промышленность и горно-металлургический комплекс, строительство Астаны), почти иссякли.

«За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил $12,7 млрд, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года»,— констатировал господин Токаев, потребовав усилить работу правительства на инвестиционном направлении с упором на качество вложений в проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки,— а их, «как правило, предлагают иностранные инвесторы».

В их поиске глава Казахстана предложил «переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (странами Центральной Азии и ЕАЭС)» в промышленности, транспорте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах и потребовал «держать на особом контроле» реализацию крупных инвестпроектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и др.

Для обеспечения новых проектов 25 декабря 2024 года правительство уже утвердило инфраструктурный нацпроект на 10 трлн тенге (около 2 трлн руб.).

Отраслевыми точками роста должны стать туризм, АПК и энергетика, в том числе ядерная — обсуждается строительство в стране уже трех АЭС. Ради развития инфраструктуры президент фактически одобрил и реформу тарифной политики с постепенным отказом от госрегулирования цен на электроэнергию, газ и нефтепродукты.

Начинать решать проблемы правительство намерено за счет бюджетной консолидации и цифровизации, в том числе контроля за соцрасходами. Повысить доходы, перестроить экономику и дать средства для госинвестиций должна налоговая реформа — проект Налогового кодекса, который обсуждает парламент, предполагает кратное снижение порога налогообложения компаний НДС с резким повышением ставки (с 12% до 20%) с параллельной отменой ряда налогов на фонд оплаты труда (ФОТ). Перенос налогового бремени с ФОТ на продажи «повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы», «позволит бизнесу увеличить зарплаты работников» и даст в бюджет дополнительно 5–7 трлн тенге, сказал вице-премьер, глава Министерства экономики Серик Жумангарин.

«Правительство вынесло предложения, на которые хотело получить одобрение президента, оно его получило»,— пояснил “Ъ” директор центра прикладных исследований Talap Аскар Кысыков. Политолог Данияр Ашимбаев, впрочем, отмечает, что развилки остаются: «Правительство просило санкционировать повышение НДС на 20%, но президент уклонился, сказав, что надо жить по средствам и затянуть пояса». В целом казахстанские эксперты оценивают идеи правительства скептически. Так, повышение НДС — «это, по сути, перераспределение налоговой нагрузки с бизнеса на население, крайне деструктивное для экономики, для населения и для бизнеса в конечном итоге»,— говорит экономист Айдархан Кусаинов. Аскар Кысыков отмечает, что «решение принимается на фоне сильного пессимизма и у предпринимателей, и у населения».

Александр Константинов, Олег Сапожков