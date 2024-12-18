В поисках воды и перспективы

Развитие стран Центральной Азии будет зависеть от их способности найти баланс в отношениях с мировыми и региональными экономическими центрами, следует из нового исследования агентства АКРА. По мнению его экспертов, выросшая внешняя открытость позволяет странам региона развиваться быстрее, но несет в себе и риски. Стабильности может добавить развитие торговли внутри региона, доля которой пока невелика. Спецификой Центральной Азии является проблема нехватки водных ресурсов — ее решение требует как согласованных действий стран, так и немалых бюджетных затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Агентство АКРА в исследовании «Между Востоком и Западом» проанализировало тенденции развития экономик пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Общий вывод: во многом это развитие будет зависеть от нахождения баланса между мировыми и региональными экономическими центрами. Речь идет об интеграционных процессах с экономиками Казахстана и России, о связях с Китаем, о «наведении мостов» с такими странами, как Индия, Иран и Пакистан. Кроме того, государствам Центральной Азии стоит учитывать сохраняющийся интерес западных стран к региону.

Активные международные отношения позволяют региону быстрее расти и развиваться, но при этом входящие в него страны становятся подвержены глобальным изменениям, а низкая диверсификация их экспорта и зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов усиливают экономические риски, отмечает АКРА.

Впрочем, постепенно усиливается роль внутрирегиональной торговли, которая растет с низкой базы (на конец 2022 года ее объем соответствовал примерно 4% внешней торговли стран региона). Это должно обеспечить большую стабильность внешнеэкономических связей и устойчивость поступлений иностранной валюты, полагают эксперты.

В Центральной Азии сохраняются риски, актуальные именно для этого региона,— водный кризис и износ водно-энергетической инфраструктуры. При этом спрос на воду растет на фоне увеличения численности населения и высоких темпов урбанизации, а также за счет спроса со стороны агропромышленного сектора и промышленности. В исследовании отмечается, что исторически в Центральной Азии действовала единая система распределения водных ресурсов, но в 1990-х годах страны проводили собственную политику в области энергетики, что привело к снижению эффективности обмена ими и к трудностям в энергетическом и водном секторах.

По мнению АКРА, расширение взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза может внести свой вклад в решение «водного вопроса» в регионе.

Отметим, ранее эту проблему анализировал и Евразийский банк развития, отмечавший необходимость использования таких, в частности, мер, как применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), инициирование реновационных проектов и даже создание межгосударственных структур для координации водосбережения (см. “Ъ” от 16 ноября 2023 года). Как отмечают в АКРА, модернизация инфраструктуры и повышение эффективности использования воды создают прямую нагрузку на госбюджеты как в виде субсидий населению и расходов на ремонт мощностей, так и в виде условных обязательств, например при финансировании проектов ГЧП. Но в долгосрочной перспективе, полагают аналитики агентства, «такие меры создают экономическую базу, что способствует усилению счета государственных финансов».

Евгения Крючкова