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Коммерсантъ FM
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«Джоконду» переместят в новый зал Лувра

Президент Франции Эмманюэль Макрон 28 января посетил Лувр, чтобы на месте обсудить ситуацию, сложившуюся в главном музее Франции. Он пообещал это сделать еще в пятницу, 24 января, в ответ на письмо французскому министру культуры Рашиде Дати, которое направила назначенная в 2021 году глава музея Лоранс де Кар.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Директор описывала проблемы здания Лувра, жалуясь на ситуацию с залами, «которые часто находятся в неудовлетворительном состоянии». На встрече господин Макрон представил план под названием «Новое возрождение Лувра». По его словам, сочетание уже существующих коллекций с новыми залами, которые откроются в ближайшие годы, позволит музею принимать «как минимум 12 млн посетителей в год».

Президент сообщил, что в Лувре появится новый главный вход со стороны Колоннады Перро. Этот проект позволит «сбалансировать посещение музея» и сделать доступ к нему более удобным для посетителей, которые сейчас должны проходить через помещения под пирамидой Лувра со стороны улицы Риволи или Квадратной площади, открытой к парку Тюильри.

«Джоконда» Леонардо да Винчи будет перемещена и выставлена «в специальном пространстве», расположенном в новом зале под пирамидой Лувра. Как отметил господин Макрон, эта новая экспозиция будет иметь «отдельный вход и отдельный билет» и будет создана так, чтобы обеспечить «спокойное посещение» и соответствовать значимости шедевра.

Эмманюэль Макрон объявил, что Министерство культуры немедленно «инвестирует €10 млн в проведение предварительных исследований для последующих работ». По его словам, эта сумма уже предусмотрена текущим бюджетом. Что же касается всех работ, которые может потребовать «Новое возрождение Лувра», их стоимость составит €700–800 млн, и работы займут около десяти лет. При этом музей не будет закрываться на время перестройки.

Алексей Тарханов, Париж

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