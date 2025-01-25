Утечка о протечках

Успех реконструкции парижского собора Нотр-Дам, возрожденного из пепла за пять лет, не дает покоя другим культурным институциям. Директор Лувра Лоранс де Кар требует от правительства заняться теперь судьбой главного музея Франции. На то, что для этого не потребуется пожара, надеются Алексей Тарханов и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже в своих новых частях здание Лувра приходит в аварийное состояние — миллионный турпоток дает себя знать

Фото: Jan Woitas / picture alliance / Getty Images Даже в своих новых частях здание Лувра приходит в аварийное состояние — миллионный турпоток дает себя знать

Фото: Jan Woitas / picture alliance / Getty Images

Благодаря то ли случайной, то ли намеренной утечке достоянием общественности стала конфиденциальная докладная записка, которую еще 13 декабря французскому министру культуры Рашиде Дати направила директор Лувра Лоранс де Кар. В записке директриса, не скупясь на мрачные подробности, описывает катастрофическую обветшалость здания Лувра и возникающие из-за этого проблемы. Она жалуется, в частности, на «рост числа повреждений в помещениях, которые часто находятся в неудовлетворительном состоянии», особенно в крыле Сюлли, занимающем четыре уровня вокруг Квадратного двора с пирамидой, построенной при президенте Франсуа Миттеране. Техническое оборудование, напоминает Лоранс де Кар, также устарело. Дополнительное беспокойство директрисы в связи с этим вызывают периоды аномальной жары и «тревожные колебания температуры, ставящие под угрозу сохранность произведений искусства». Более того, по ее словам, в некоторых частях здания нарушена гидроизоляция — проще говоря, они протекают.

Все это создает угрозу и коллекции музея, и его персоналу. Но Лоранс де Кар, не ограничиваясь этим, в самых черных красках описывает неудобства, которые возникают перед посетителем Лувра. Ему трудно ориентироваться (система визуальной навигации требует полной переделки), негде передохнуть, общественное питание решительно не дотягивает до мировых стандартов, да и санузлы тоже. Визит в Лувр, констатирует его директор, превращается в «тяжкое испытание».

Дело, таким образом, не сводится к одному только физическому износу здания вместе с его коммуникациями и музейным оборудованием. С момента последних масштабных ремонтных работ в 1995 году поток посетителей вырос настолько, что музей с ним не справляется. В 2023 году Лувр принял около 8,9 млн человек, и это не предел. Музей побил все рекорды в 2018 году, когда его посетили 10,2 млн человек, а в 2019 году — 9,6 млн. Стеклянная пирамида во дворе Лувра окружена бесконечными очередями.

При этом большинство посетителей, что вызывает сожаление дирекции музея, приходит исключительно ради селфи с Джокондой, хотя музей хранит бесчисленные шедевры, не уступающие ей по значимости. Простых решений тут нет. Можно, конечно, отделить от остальной экспозиции и оборудовать под буквально аэропортовые параметры посещаемости пару залов — и экспонировать там «Мону Лизу», Венеру Милосскую и, допустим, Нику Самофракийскую. Это, правда, противоречило бы привычным традициям устройства больших художественных музеев. Но передислокацию Джоконды директор Лувра, как бы то ни было, в самом деле обдумывает. Еще в апреле 2024 года она заявила о своем намерении создать для нее специальный зал, посвященный работам Леонардо да Винчи, где этот портрет будет выставлен вместе с другими произведениями мастера из Большой галереи.

Теперь Лоранс де Кар требует не только проведения срочных ремонтных работ, но и глубокой реорганизации гигантского здания, строившегося с XII по XXI век, настоящего «города в городе», хранящего 300 тыс. экспонатов на 72 735 кв. м залов и галерей. Расходы, по ее предварительным оценкам, огромны: только для первой очереди она просит €100 млн. Всего на содержание, реставрацию и приведение дворца в соответствие с современными нормами потребуется €500 млн, а для строительства нового входа под колоннадой Перро напротив церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа и новых залов, где смогут разместиться временные выставки, понадобится ещё €400 млн.

И жалобу директрисы Лувра по крайней мере услышали в Елисейском дворце. Президент Эмманюэль Макрон пообещал приехать в Лувр во вторник, 28 января, чтобы обсудить ситуацию на месте и выступить перед музейными работниками и всеми французами, встревоженными состоянием крупнейшего музея мира. «Лувр — это символ Франции, национальная гордость. Было бы ошибкой оставаться глухим и слепым к угрозам, которые сегодня нависли над музеем»,— передали его представители корреспондентам AFP.

Алексей Тарханов, Сергей Ходнев