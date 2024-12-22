Акционерам разрешили выйти

Российский дочерний банк группы Natixis, одной из крупнейших во Франции, получил разрешение быть проданным владельцу Реалист-банка, который до этого купил «дочку» J&T Finance Group SE и уже присоединил ее к своей российской кредитной организации. На сегодня выдано уже семь разрешений на продажу «дочек» иностранных банков. Эксперты отмечают, что эти активы привлекательны для российских покупателей большим дисконтом при высоком качестве активов и пассивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин разрешил обществу «Бюрократ», владеющему Реалист-банком, приобрести 100% акций Натиксис-банка у группы Natixis.

Natixis является дочерней компанией Groupe BPCE — второй по величине банковской группы Франции c двумя филиальными сетями Banque Populaire и Caisse d’Epargne. Согласно действующему законодательству сделки с долями недружественных нерезидентов, в том числе и кредитных организаций, запрещено проводить без специального разрешения президента РФ Владимира Путина.

Капитал российского Натиксис-банка по данным на 1 ноября составлял 7,5 млрд руб., норматив достаточности капитала равнялся 103,9% при минимальном значении 8%, а норматив мгновенной ликвидности — 1249,3% при минимуме в 15%.

Это уже второй иностранный банк, который в последнее время купил «Бюрократ». Первым был «Джей энд Ти Банк» (J&T Finance Group SE, которая работает в Словакии, Хорватии и Германии), присоединение которого к Реалист-банку завершилось 1 июля. Новую сделку в Реалист-банке не стали комментировать.

На данный момент Владимир Путин с учетом Натиксис-банка выдал уже семь разрешений на продажу отечественным структурам «дочек» иностранных банков. «Эйч-эс-би-си банк», принадлежавший группе HSBC,— Экспобанку, Икано-банк (владела шведская группа IKEA) — «Кредит Европа банку», «Автоваз» приобрел у консорциума Renault, Nissan и UniCredit «РН банк», а Mercedes продал «Автодому» «Мерседес-Бенц Банк Рус». Разрешение на продажу российской «дочки» «Банк Интеза» было выдано итальянской группе Intesа Sanpaolo, но о продаже актива пока не сообщалось. Все банки, о которых известна сумма продажи, были приобретены с дисконтом от 70% до 90%.

Антон Силуанов, министр финансов РФ, 17 октября 2024 года: Правительственная комиссия по иностранным инвестициям изменила условия одобрения сделок с резидентами «недружественных» стран по продаже их российских активов.

Эксперты отмечают, что такие дисконты являются следствием установленных властями ограничений. Как пояснил “Ъ” председатель комиссии по финансовой и информационной безопасности совета ТПП Тимур Аитов, решением правительственной комиссии минимальный дисконт для сделок по продаже активов увеличили с 50% до 60%, а взнос в бюджет со стороны продавца установлен в 35% от стоимости актива. «Никаких особых ноу-хау в "дочках" иностранных банков обычно нет — привлекает именно огромный дисконт»,— говорит он. При этом, по его мнению, число таких сделок в целом постепенно сокращается, из-за того что многие желавшие продать бизнес уже это сделали, кроме того, действует отрицательный эффект высокой ключевой ставки — под сделки зачастую привлекается заемное финансирование.

В свою очередь партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде считает, что в 2025 году выход иностранцев из российских финансовых активов будет продолжаться. По ее словам, дочерний банк иностранной финансовой группы может представлять интерес для российских банков из-за кредитного портфеля, клиентских средств под управлением, перспектив увеличения клиентской базы в целом. «Можно предположить, что дальнейшие перспективы у "Натиксиса" аналогичны "Джей энд Ти Банку", финансовые показатели которого существенно улучшились, в том числе и вследствие сделки»,— говорит Елена Менде. Российские «дочки» иностранных банков хотя были и небольшими по российским меркам, но в силу того, что работали они согласно политикам головных банков и сотрудничали с иностранцами, у них качественная клиентская база и кредитные портфели, отмечает она. При этом госпожа Менде обращает внимание, что в отличие от производственных активов, где важно сохранить бизнес-процессы, технологии, оборудование и рабочие места, требований к покупателям финансовых активов меньше, если покупатель соответствует требованиям ЦБ, то есть все шансы получить одобрение.

Максим Буйлов, Анна Занина