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Коммерсантъ FM
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Гражданам Белоруссии хотят разрешить голосовать на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который закрепит право белорусов участвовать в местных выборах в России. Для этого они должны постоянно проживать на территории РФ. Аналогичное право получат россияне, постоянно проживающие в Белоруссии, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе президента Белоруссии.

Изменения предлагается внести в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Документ стал результатом целенаправленной работы по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан. Сейчас граждане, проживая за границей, не имеют права выбирать депутатов в стране проживания. Проводить переговоры по вопросу подписания протокола будут министерства иностранных дел России и Белоруссии.

Об отношениях России и Белоруссии — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».

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