Комплексы полноценности средней дальности

6 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Минск для работы на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников ждал, что президент Белоруссии не подведет и «зажжет» на этом заседании или хотя бы после него. Так ведь и случилось. Суть в том, что у Белоруссии будет свой «Орешник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следовало признать, что встреча президентов проходила в обстановке благодушия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Следовало признать, что встреча президентов проходила в обстановке благодушия

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Телеграм-канал белорусского президента «Пул первого» перед заседанием генерировал ритуальное напряжение. Закрытая дверь, за которой ожидали начала члены делегаций, перестала открываться или открывалась не с прежней периодичностью. Что бы это значило?

А на столе в пресс-центре перед кем-то из журналистов лежит книга Егора Лигачева «Кто предал СССР». Незаживающая рана… И кто же?

Еще одна интрига — президенты встретились и несколько минут беседовали вчетвером, вместе с премьерами,— да, день полон неожиданностей. Ох, сегодня будет жарко…

Но нет, жарко пока не было. Было поначалу ни жарко, ни холодно.

Александр Лукашенко спрашивал прежде всего себя:

— Необходимо задать себе вопрос: все ли мы предусмотрели, сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям?

И выяснялось, что нет, не все… Что можно было больше, еще больше.

— На сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в два триллиона долларов по совокупному ВВП, — признавал Александр Лукашенко. — Эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше!

Не очень понятно было, какая именно цифра: два триллиона или 27 (проектов). Да и не важно.

— Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Работа по этим направлениям у нас развернута,— говорил Александр Лукашенко, намекая, очевидно, на то, что в России она еще не развернута.

Получать нефть и газ по российским внутренним ценам, перерабатывать их в Белоруссии и перепродавать по внешним — это и так получается, но, видимо, не настолько безукоризненно, как хотелось бы.

Между тем договор о едином рынке электроэнергии был подписан именно на этой встрече. То есть теперь получится все. Похоже, со стороны России это необходимая жертва за исполнение союзнического долга.

— Какие бы цели мы ни преследовали, строя наше Союзное государство,— честно говорил Александр Лукашенко, подразумевая, что цели, конечно, у всех были и есть разные, — его основная цель и целевая аудитория — наши граждане, те, кто верит в нас, доверяет нам, рассчитывает на внимательное реагирование на их нужды и потребности. Поэтому особая тема — обеспечение равных прав граждан Беларуси и России.

Впрочем, именно здесь, кто бы мог подумать, особых проблем, как я понял, нет:

— Отсутствуют ограничения на перемещение по территории обоих государств. Обеспечены равные права в сферах трудовой деятельности, признание трудового стажа и охраны труда. Урегулированы вопросы пенсионного обеспечения и социального страхования. Всем гражданам оказывается скорая неотложная медицинская помощь. Наши специалисты подсчитали, что только в 2023 году в Беларуси получили медицинскую помощь около 60 тыс. граждан России (как специально приезжают болеть в Белоруссию.— А. К.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые, как глава Минцифры Максут Шадаев, и сами заговаривали с Михаилом Мишустиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Некоторые, как глава Минцифры Максут Шадаев, и сами заговаривали с Михаилом Мишустиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Белоруссия, оказывается, задыхается без высокоскоростной магистрали.

— Российские партнеры работают над пилотным проектом по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Рассчитываем на ее продолжение по маршруту Москва—Минск,— заявил президент Белоруссии.— Ваше, Владимир Владимирович, заявление о том, что такая магистраль из Москвы через Минск до Бреста будет, воодушевило белорусов, потому что очень много людей перемещается из Минска в Москву! Недавно мы вынуждены были еще два поезда добавить!

Никогда не отделаешься от ощущения, что Россия всегда безмерно должна Белоруссии.

— Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств, — переходил Александр Лукашенко вроде бы к главному. — Подписанием сегодня концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а главное, сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан. Только, Владимир Владимирович, наше намерение подписать этот договор слишком возбудило наших, как вы говорили, партнеров на Западе (сам Александр Лукашенко так этих людей никогда не называл, даже в мыслях не было.— А. К.). Это, наверное, неплохо: они это заметили!

То, что они это заметили, заметил, кажется, только Александр Лукашенко.

Владимира Путина уровень военного сотрудничества с Белоруссией полностью устраивает:

— В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск… Недавно обновлена военная доктрина Союзного государства. Тем более что «сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства (к сожалению, она была нарушена, как известно, в Курской области.— А. К.), причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии на территории Республики Беларусь.

Вскоре выяснилось, что размещением ядерного оружия амбиции не исчерпываются. Теперь Белоруссии не хватает «Орешника».

Александр Лукашенко высказался об этом сразу после подписания всех соглашений. Текст он читал, но это был полностью от руки написанный текст. То есть он готовился, но это была тем не менее вроде бы импровизация. Так должен был подумать человек, который бы взглянул на этот текст (который Александр Лукашенко и не думал скрывать, а наоборот, словно демонстрировал окружающим.— А. К.).

— Если вы позволите, в связи с установившимися между нами такими добрыми, как ваш пресс-секретарь правильно сказал когда-то, братскими отношениями, — Александр Лукашенко старался стелить как можно мягче, — поднять еще один вопрос! Я его там, на заседании, не поднимал, но откровенно скажу, что я и не скрываю это, поскольку об этом уже было сказано мною в Астане. Вопрос очень серьезный, и пусть это лучше будет открыто, чем потом будут разные конспирологические подходы к этой проблеме.

Наконец-то начиналось что-то связанное с биением сердец. Наконец-то.

А то до этого вздрагивали, только когда президент Белоруссии с таким грохотом погашал марки Союзного государства, что не только устройство для погашения чудом не разлетелось, а и стол, да и пол мог провалиться в тайные подземелья Дворца независимости, если таковые имеются (пока все только подозревают).

— Нас очень беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно на наших границах, особенно со стороны Польши и Литвы — соседних государств, — признался господин Лукашенко. — Мы оцениваем это как опасность еще большую, чем со стороны воюющей Украины. Уже в 15 километрах, это рукой подать до границы, размещаются войска — и не только поляков, литовцев у границы, но туда стягиваются вооруженные силы НАТО из других государств, в том числе из Германии. То есть ситуация очень напряженная! Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Но если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тогда тратить миллиарды долларов на вооружение?! Словом, нас это очень настораживает.

Да всех уже это настораживало.

И главное, уже ясно было, куда ведет Александра Лукашенко его крестьянская хитрость:

— Это уже угроза нашей совместной группировке вооруженных сил, о который вы говорили сегодня в своем выступлении! Я в Астане, так не согласовывая, естественно, с вами (то есть, видимо, согласовывал.— А. К.), перевел это в шутку… Но какая тут может быть шутка, когда речь шла о новом оружии!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин в Минске заговаривал со всеми, кого видел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Мишустин в Минске заговаривал со всеми, кого видел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Может, президенты России и Белоруссии просто договорились, что тему «Орешника» поднимут в импровизационном режиме: в протокольном изложении для нее вроде бы не было места. А так просто идеально.

— Недавно Россия успешно провела пуск «Орешника», — продолжил Александр Лукашенко. — Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, ныне соперников (он начал называть их теми, кто они есть.— А. К.). Не сочтите это за какую-то наглость: я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, прежде всего «Орешника», были размещены на территории Беларуси!

Вот он и сказал это.

— Это серьезно успокоило бы некоторые умы, которые уже готовы воевать против Беларуси, а равно против России на территории Беларуси,— согласно той концепции национальной безопасности, которую вы недавно подписали, и мы сегодня приняли по Союзному государству.

Впрочем, размещение «Орешника» привлечет, понятно, и гораздо больше внимания: на нее будут обращены не только дополнительные взоры (их-то, может, придется и потупить.— А. К.), но и жерла, как говорится, пушек.

— У нас есть, и я это не шутя сказал, определенные места, где мы можем разместить это оружие, — говорил беспощадный господин Лукашенко. — С одним только условием: что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси (видимо, заранее проговорили и все подробности его речи.— А. К.)! А пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определенным целям боевыми зарядами «Орешника»! Вы это умеете делать — вы продемонстрировали недавно (если коротко: «Южмаш».— А. К.). Это значительно усилило бы оборону нашего Союза и прежде всего белорусской территории.

Александр Лукашенко выглядел человеком, сделавшим свою работу.

— Очень бы просил вас, — напоследок сказал он Владимиру Путину, — чтобы вы подумали и согласились с моей просьбой. Нас упрекают: ядерное оружие, ядерное оружие разместили и так далее! Это не ядерное оружие, но очень эффективное. Как вы сказали, что сопоставимо при определенных условиях с нанесением ущерба как ядерным оружием, но без всякой заразы (точнее, заражения.— А. К.). Еще раз прошу вас рассмотреть. Это была бы хорошая поддержка — не только моей просьбы, но и белорусского народа.

Владимир Путин в ответ для начала лишний раз просто похвалил «Орешник» (сейчас не время молчать о нем):

— Конечно, такие новейшие системы, как «Орешник», они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения они сопоставимы с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются по двум причинам. Во-первых, в отличие от оружия массового уничтожения, это высокоточное оружие. Оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности,— первое.

Второе — в случае группового применения: одного, двух, трех комплексов — по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность, не имеет никаких радиационных последствий, поскольку нет никакого ядерного компонента в боевой части этих ракет.

И по существу дела:

— Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник», на территории Белоруссии… Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным. Это первое.

Ну вот, Владимир Путин, можно сказать, уже не зря приехал. Новость была хорошего уровня.

— Второе, — продолжил он. — Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года по мере наращивания выпуска таких комплексов, серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения. Ну и, конечно, здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами.

Но нет проблем.

— А именно: определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь, — продолжил президент России. — Здесь специалисты должны поработать, но думаю, что такие возможности есть, с учетом того, что на это потребуются и минимальные затраты. Имею в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза, поэтому размещение таких комплексов в Белоруссии будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры.

Все деликатные пожелания Александра Лукашенко учтены:

— Разумеется, несмотря на то что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь. Это очевидная вещь!

Так что мы это все обсудим в рабочем режиме. Могу только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают: чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части. Ну мы о технических деталях еще поговорим (после встречи во Дворце независимости они уехали домой к Александру Лукашенко именно эти детали, очевидно, и обсуждать.— А. К.).

— Спасибо, Владимир Владимирович, меня очень устраивает ответ: вторая половина будущего года, — казалось, даже расчувствовался Александр Лукашенко.

Остается продержаться всего ничего. Особенно в сравнении с тем, сколько уж продержались.

— Да, вторая половина, — повторил и Владимир Путин. — К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим серийный выпуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России. И параллельно начнем их размещение на территории Белоруссии.

— Это я воспользовался нашей дружбой в том плане, что, если хотите от Путина что-то получить — добейтесь, чтобы он публично чего-то пообещал!

Эта импровизация была уже, ей-богу, лишней.

И так все во все поверили.

Андрей Колесников, Минск