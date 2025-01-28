МИД Франции не исключил размещение европейских сил в Гренландии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что власти начали обсуждать с Данией размещение европейских войск в Гренландии в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить датскую автономию. При этом французский министр считает, что американская сторона не станет захватывать территорию силовым путем.

«Если Дания попросит о помощи, Франция ее окажет. Границы Европы суверенны, будь то север, юг, запад или восток. Никому не позволено игнорировать наши границы»,— сказал Жан-Ноэль Барро журналистам (цитата по Politico). По его словам, пока Копенгаген не просил о размещении европейских войск в Гренландии.

В середине января Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и сообщил, что всерьез намерен присоединить Гренландию к США, писала FT. По данным собеседников газеты, датские власти попросили ключевых союзников в ЕС воздержаться от публичной реакции по этому вопросу, чтобы избежать конфронтации с американским президентом. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен при этом заявил, что «Трамп не получит Гренландию».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На краю Земли, в центре внимания».

Лусине Баласян